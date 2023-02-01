الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«منتدى شباب العالم».. مكن الشباب المصري من إحداث تأثير محلي وإقليمي وعالمي

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

استعرض مقطع فيديو، فعاليات منتدى شباب العالم منذ 2017، موضحا أنه في عام 2018 تم الاحتفال بالركائز الأساسية للهوية المصرية والتاريخ الثري وراء ثقافتنا اليوم، ففي النصب التذكاري لإحياء الإنسانية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحت 120 فناناً من مختلف أنحاء العالم تفسيرهم لقلب الإنسان في منحوتات صغيرة تقف اليوم كرمز للحب واللطف والوحدة.

وأكد المنتدى أنه مع تغير العالم ستبقى بعض الأشياء كما هي للأبد مثل رؤيتنا لعالم أفضل، ومن ثم في عام 2019 تم التأكيد أنه على الرغم من اختلاف وتباين الآراء فإن الجميع يشترك في الإنسانية حيث تلتقي الحضارات.
وحتى في أحلك الأوقات أثبت شباب العالم أنه بالإمكان والاتحاد والعمل معنا للتغير والتغلب على أي تحديات، ذلك الموضوع الذي كان جوهر النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم "معاً مرة أخرى".

وقد نجح المنتدى في تمكين الشباب المصري وفي إحداث تأثير محلي وإقليمي وعالمي، من خلال الخروج بعدد كبير من التوصيات التي تحولت إلى قرارات ومبادرات ومشروعات مثل مبادرة "ابدأ".
 

مواد متعلقة

«منتدى شباب العالم».. نماذج محاكاة أممية وقصص ملهمة للشباب

«منتدى شباب العالم».. فرصة للتواصل وتقديم المقترحات لصناع القرار

جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على أرض الواقع

«تجربة مثرية».. دعم مستمر من الرئيس السيسى لـ 4 نسخ من منتدى شباب العالم

قرج عامر: قندوسى هيبقى من نجوم الدورى المصرى

فرج عامر: الخطيب رجل مهذب وأيقونة إنسانية وكروية

أحمد موسى: «إنشاء 16 ميناء جافًا فى مصر لخفض قيمة سلاسل الإمداد»

«القاهرة الإخبارية» تعرض اللقطات الأولى لحادث الدهس فى الضفة الغربية (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة 2023؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

صور

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

«القبة الحديدية» الإسرائيلية تعترض صاروخًا أطلق من غزة