«منتدى شباب العالم».. مكن الشباب المصري من إحداث تأثير محلي وإقليمي وعالمي

استعرض مقطع فيديو، فعاليات منتدى شباب العالم منذ 2017، موضحا أنه في عام 2018 تم الاحتفال بالركائز الأساسية للهوية المصرية والتاريخ الثري وراء ثقافتنا اليوم، ففي النصب التذكاري لإحياء الإنسانية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحت 120 فناناً من مختلف أنحاء العالم تفسيرهم لقلب الإنسان في منحوتات صغيرة تقف اليوم كرمز للحب واللطف والوحدة.

وأكد المنتدى أنه مع تغير العالم ستبقى بعض الأشياء كما هي للأبد مثل رؤيتنا لعالم أفضل، ومن ثم في عام 2019 تم التأكيد أنه على الرغم من اختلاف وتباين الآراء فإن الجميع يشترك في الإنسانية حيث تلتقي الحضارات.

وحتى في أحلك الأوقات أثبت شباب العالم أنه بالإمكان والاتحاد والعمل معنا للتغير والتغلب على أي تحديات، ذلك الموضوع الذي كان جوهر النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم "معاً مرة أخرى".

وقد نجح المنتدى في تمكين الشباب المصري وفي إحداث تأثير محلي وإقليمي وعالمي، من خلال الخروج بعدد كبير من التوصيات التي تحولت إلى قرارات ومبادرات ومشروعات مثل مبادرة "ابدأ".

