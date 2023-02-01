ميتلاند الدنماركى يكشف عن رقم قميص إمام عاشور

كشف نادي ميتلاند الدنماركي، الأربعاء، عن رقم القميص الذي سيرتديه إمام عاشور مع الفريق.

كان نادي ميتلاند الدنماركي، قد أعلن مساء أمس عن التعاقد مع إمام عاشور قادمًا من الزمالك بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

ونشر حساب نادي ميتلاند على موقع تويتر، تصميمًا كشف من خلاله عن الرقم الذي سيرتديه إمام عاشور مع الفريق.

ومن المقرر أن يرتدي إمام عاشور القميص رقم 10 مع فريقه ميتلاند الدنماركي.

وتحدث سفيند جرافرسين، المدير الرياضي لنادي ميتلاند الدنماركي، عن إمام عاشور صفقة النادي الجديدة القادم من الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال المدير الرياضي في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: "تابعنا إمام عاشور منذ سنوات، كان أولوية بالنسبة لنا منذ ذلك الوقت والآن تمكنا أخيرًا من إحضاره إلى النادي".

أضاف: "إمام لاعب رائع ومناسب بشدة لجودة وسط ملعبنا، إنه رياضي وقوي وله شراسة وحضور على أرض الملعب، هذا لاعب في المنتخب الوطني قدم أداءً على مسرح كبير لسنوات عديدة".

وأتم: "لقد كافحنا بجنون لشراء إمام، وكانت هذه حالة استثنائية، حيث كان على رئيس الكشافة أن يتخطى الاختلافات الثقافية التي جعلت المفاوضات صعبة".

نادي ميتلاند الدنماركي نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أمس، أكد خلاله التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك للتعاقد مع إمام عاشور بعقد لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، يمتد حتى صيف عام 2027.

وسيصبح إمام عاشور ثاني لاعب مصري يلعب لصفوف ميتلاند الدنماركي بعد محمد زيدان الذي لعب للنادي من 2003 إلى 2005.

وأعرب المدير الرياضي سفيند جرافيرسن عن ارتياحه لوصول لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عامًا، قائلًا: "لقد كنا نبحث عن لاعب وسط يفي بفضائل ميتلاند الكلاسيكية. مع إمام، نحصل على لاعب خط وسط قوي وديناميكي بشكل هائل يناسب أسلوب اللعب الذي لدينا طموحات للتعبير عنه".

وزاد: "مع فريق العمل، أجرينا العديد من المحادثات حول ملف خط الوسط الذي نريد إضافته إلى الفريق، وهنا رأينا مباراة واضحة مع إمام، في نفس الوقت يتمتع إمام بالفعل بخبرة كبيرة على الرغم من صغر سنه، حيث فاز بالعديد من الألقاب في أحد أكبر الأندية في إفريقيا، تمامًا كما هو جزء أساسي من منتخب مصري قوي لعب في نهائي بطولة قارية، قبل أقل من عام في كأس الأمم الإفريقية".