«منتدى شباب العالم».. نماذج محاكاة أممية وقصص ملهمة للشباب

استعرض مقطع فيديو، فعاليات منتدى شباب العالم منذ 2017 من خلال منصة ريادة الأعمال لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال الناجحين للتحدث عن تجاربهم لتشجيع الآخرين، ومناقشة الحلول المبتكرة لبعض التحديات والأزمات التي تواجه الشركات الناشئة والمؤسسين الشباب.

وأخذ المنتدى على عاتقه دعم الأفكار ذات الإمكانات الواعدة وتبني الشركات الناشئة لتسريع وتيرة نموها وثقل مهارات مؤسسيها، فضلاً عن نماذج المحاكاة؛ لتوفير فرصة قيمة وتفاعلية وتعليمية للمشاركين للحصول على فهم أعمق لعملية النقاش الدولي.

وأقام المنتدى نموذج محاكاة الأمم متحدة ونموذج محاكاة قمة النموذج العربي الإفريقي ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، ومحاكاة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

منتدى الشباب عبر نسخه المختلفة هو الحدث الذي يتيح للشباب المشاركة والاستماع إلى قصص ملهمة من حول العالم لإلهام الآخرين وتشجيعهم.