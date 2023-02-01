المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية بتهمة إحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص بالمرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود شعبان، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وياسر فاروق التلاوي، وأمانة سر حسام كمال.

وأحال المستشار ياسر أبو غنيمة- المحامي العام لنيابات كلي شرق القاهرة، الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "أحمد .ا.ح"، في القضية رقم 9618 لسنة 2022 جنايات المرج ورقم 5336 لسنة 2022 كلي.

وتضمن أمر الإحالة، قيام المتهم بضرب المجني عليه "حسن .ع.ح" ضربًا مبرحا نشأ عنه عاهة مستديمة، فأاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، بإعاقة في منتصف حركات رسغ القدم اليمني.

كما أحرز سلاح أبيض "سنجه" بغير مسوغ من الضرورة المهنية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم احدث بالمجنى عليه جرح قطعى، أدى إلى حدوث عاهة عمدًا، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما فى منطقة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من المجني عليه يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب المبرح، فيما تسبب فى حدوث عاهة مستديمة لهُ وسقوطه طريحاً علي الأرض.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.