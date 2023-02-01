الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«منتدى شباب العالم».. فرصة للتواصل وتقديم المقترحات لصناع القرار

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

استعرض مقطع فيديو، فعاليات منتدى شباب العالم منذ 2017، وتناوله كل عام من حيث المحتوى والتكنولوجيا المستخدمة والزيادة الملحوظة في معدل المشاركة، إلا أنه لا يزال وفيًا للأهداف الرئيسية والركائز الثلاث التي بُني عليها وهي السلام والإبداع والتنمية.

وعلى مر الأعوام الماضية، منح المنتدى الفرصة للشباب للتواصل مع صانعي السياسات وحضور حلقات النقاش ومختلف الفعاليات والورش مع الخبراء والقادة من مختلف الصناعات، والسماح لهم بتقديم الآراء والمقترحات إلى صناع القرار.

ويمنح المنتدى الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة من خلال مبادرة مسرح الشباب العالمي لإتاحة الفرصة للموهوبين لعرض أفكارهم والتواصل مع العالم من خلال الفن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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