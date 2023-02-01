«منتدى شباب العالم».. فرصة للتواصل وتقديم المقترحات لصناع القرار

استعرض مقطع فيديو، فعاليات منتدى شباب العالم منذ 2017، وتناوله كل عام من حيث المحتوى والتكنولوجيا المستخدمة والزيادة الملحوظة في معدل المشاركة، إلا أنه لا يزال وفيًا للأهداف الرئيسية والركائز الثلاث التي بُني عليها وهي السلام والإبداع والتنمية.

وعلى مر الأعوام الماضية، منح المنتدى الفرصة للشباب للتواصل مع صانعي السياسات وحضور حلقات النقاش ومختلف الفعاليات والورش مع الخبراء والقادة من مختلف الصناعات، والسماح لهم بتقديم الآراء والمقترحات إلى صناع القرار.

ويمنح المنتدى الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة من خلال مبادرة مسرح الشباب العالمي لإتاحة الفرصة للموهوبين لعرض أفكارهم والتواصل مع العالم من خلال الفن.