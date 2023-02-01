الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى مع زعيم الحزب الألمانى

أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، مساء الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية وإجراءاتها الأحادية تجر المنطقة إلى نتائج كارثية.

جاءت تصريحات أشتيه خلال لقائه رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينجبيل، في رام الله.

وطالب أشتيه ألمانيا وأوروبا من منطلق إيمانهم بالعدل والسلام والقانون الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها والقانون الدولي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأشار أشتيه إلى أنه لمواجهة أجندة الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإجراءاتها يجب الاعتراف بدولة فلسطين ووضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب الفلسطينى.

أشتيه: إسرائيل تمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية على أبناء الشعب الفلسطينى

كما بحث الطرفان، خلال اللقاء، سبل الحفاظ على حل الدولتين وإمكانية ملء الفراغ السياسي.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن الحكومة الإسرائيلية تمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية على أبناء الشعب الفلسطينى، وتسارع من وتيرة التوسع الاستيطاني، وتعمل على إقرار المزيد من القوانين العنصرية والعقابية التي من شأنها تأجيج الصراع.

وقال أشتيه نعيش الآن في فراغ سياسي، ويجب العمل على خلق أفق سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيا ألمانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام للعب دور فاعل في ذلك.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن ألمانيا من أهم الداعمين لفلسطين، معربا عن شكره لبرلين على ما قدمته، مثمنا موقفها الداعم لحل الدولتين والدعم المقدم لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات.

وأمس، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأبد، مضيفا: "لن يتعزز الأمن الإقليمي باستباحة المقدسات ودهس كرامة الشعب الفلسطيني وتجاهل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال".

كما أدان الرئيس الفلسطيني بشدة الممارسات الإسرائيلية التي قال إنه يجري غض الطرف عنها وتشمل القتل وهدم المنازل وضم المزيد من الأراضي والتهجير القسري وتغيير هوية القدس وانتهاك حرمة المسجد الأقصى وعمليات التطهير العرقي.

رئيس الوزراء الفلسطيني الحكومة الاسرائيلية المانيا إسرائيل انتهاكات اسرائيل الشعب الفلسطيني

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وائل لطفي

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