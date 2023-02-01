اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم الأربعاء 1 فبراير، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالفصل الأول، ويهتم الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور من الأشخاص الراغبين في الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية بالترم الأول في الجيزة، بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في الجيزة للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات 2023

وبلغت نسبة النجاح بين طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة لحوالي 76.81%، كما بلغت نسبة النجاح بين طلاب الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 95.16%، وعلى مستوى نتائج الشهادة الإعدادية للطلبة من الصم وضعاف السمع، وبلغت نسة النجاح حوالي 98.61%، بينما بلغت النسبة بمستوى الطلاب المكفوفين حوالي 100% للمكفوفين.

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي وكذلك أولياء أمورهم من الراغبين بالدخول على لينك مديرية التربية والتعليم في الجيزة نتائج الامتحانات لعام 2023، والاطلاع عليها بالتالي:

ويؤخذ في الاعتبار أن موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يعاني من عطل بالوقت الحالي.

بدلا من هذا يمكن الدخول على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” باسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية التربية والتعليم في الجيزة للحصول على رابط النتيجة.

أو الدخول بالموقع الرسمي ببوابة محافظة الجيزة على الرابط الآتي من هنا.

ثم البحث عن قائمة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الأول.

الضغط على قائمة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الأول.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالتلميذ والاطلاع على النتيجة في الدرجات.

اقرأ أيضا:

وجاء ترتيب الإدارات في المركز الأول للعاشر بمستوى مدارس محافظة، كالتالي «المركز الأول إدارة “الدقى”، المركز الثانى إدارة “الهرم”، المركز الثالث إدارة “جنوب الجيزة”، المركز الرابع إدارة “الوراق”، المركز الخامس إدارة “الشيخ زايد”، المركز السادس إدارة “العمرانية”، المركز السابع إدارة “الصف”، المركز الثامن إدارة “العجوزة”، المركز التاسع إدارة “أطفيح”، المركز العاشر إدارة “شمال الجيزة”.