الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات 2023

الإعدادي
الإعدادي

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم الأربعاء 1 فبراير، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالفصل الأول، ويهتم الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور من الأشخاص الراغبين في الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية بالترم الأول في الجيزة، بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في الجيزة للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات 2023

وبلغت نسبة النجاح بين طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة لحوالي 76.81%، كما بلغت نسبة النجاح بين طلاب الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 95.16%، وعلى مستوى نتائج الشهادة الإعدادية للطلبة من الصم وضعاف السمع، وبلغت نسة النجاح حوالي 98.61%، بينما بلغت النسبة بمستوى الطلاب المكفوفين حوالي 100% للمكفوفين.

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي وكذلك أولياء أمورهم من الراغبين بالدخول على لينك مديرية التربية والتعليم في الجيزة نتائج الامتحانات لعام 2023، والاطلاع عليها بالتالي:

  • ويؤخذ في الاعتبار أن موقع  مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يعاني من عطل بالوقت الحالي.
  • بدلا من هذا يمكن الدخول على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” باسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية التربية والتعليم في الجيزة للحصول على رابط النتيجة.
  • أو الدخول بالموقع الرسمي ببوابة محافظة الجيزة على الرابط الآتي من هنا.
  • ثم البحث عن قائمة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الأول.
  • الضغط على قائمة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الأول.
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالتلميذ والاطلاع على النتيجة في الدرجات.

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

اقرأ أيضا:

وجاء ترتيب الإدارات في المركز الأول للعاشر بمستوى مدارس محافظة، كالتالي «المركز الأول إدارة “الدقى”، المركز الثانى إدارة “الهرم”، المركز الثالث إدارة “جنوب الجيزة”، المركز الرابع إدارة “الوراق”، المركز الخامس إدارة “الشيخ زايد”، المركز السادس إدارة “العمرانية”،  المركز السابع إدارة “الصف”، المركز الثامن إدارة “العجوزة”، المركز التاسع إدارة “أطفيح”، المركز العاشر إدارة “شمال الجيزة”.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 نتائج الامتحانات التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة