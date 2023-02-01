الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 74 طن مخلفات وتركيب 25 كشاف بمدينة الإسماعيلية

مخلفات
مخلفات

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملاتها للنظافة بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

واستكملت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، أعمال النظافة اليومية حيث تم رفع 54 طن ‏بمناطق “أول أبوعطوة، غرفةالسوق، الحضانة، مدرسة الصنايع، المثلث، الدريسة، أبوهمام، الحلوس، الجبل، عزبة آدم”.

وفي السياق ذاته، تم استكمال أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات بنطاق قرية عين غصين حيث تم رفع 20 طن قمامة ومخلفات من طريق الترعة، طريق الوحدة الصحية، مساكن أبوصبيح، الفواضلة، أبوداوود، أبوتبري، عزبة عارف، الفجال، الزغبي، العرايشية، أبومصطفي، الحمادة.

كما تابع قسم الكهرباء تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بشكل تام حيث قامت الوحدة المحليه لقرية الفردان بصيانة وإصلاح وتركيب 25 كشاف ليد وصوديوم  بعزبة الدوايدة.

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