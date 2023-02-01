ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 في نهاية التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في نهاية التعاملات بالبنوك، ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 2 قرش، ليبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء، نحو 30.13 جنيه للشراء، و 30.23 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري اليوم.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر

«الدستور» يرصد آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية حيث شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء ارتفاعًا طفيفًا ليسجل 30.13 جنيه للشراء، و 30.23 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق ليسجل 6740 ليرة للشراء، و 6810 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

وارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في لبنان، بعد إعلان مصرف لبنان المركزي خفض سعرة الليرة اللبنانية، وفقدت الليرة نحو 97% من قيمتها، ليسجل سعر الدولار في لبنان مابين 58000 و58300 ليرة للدولار في السوق السوداء.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

واستقرت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 1 فبراير، أمام الدولار الأمريكي في نهاية التعاملات لتسجل 20.752.63 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية في سابقة لم تشهدها هذه العملة منذ سنوات عديدة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وشهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.05 جنيه للشراء.

30.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.05 جنيه للشراء.

30.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.15 جنيه للشراء.

30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى “cib”

30.15 جنيه للشراء.

30.28 جنيه للبيع.

اقرأ ايضًا

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة اللبانية والسورية

