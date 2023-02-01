الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ريم مصطفى تكشف عن الصور الأولى لشخصيتها فى «سره الباتع»

ريم وخالد وفهمي
ريم وخالد وفهمي

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن الصور الأولى لشخصيتها في مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث استأنفت ريم تصوير مشاهدها في العمل وجمعتها بالنجم أحمد فهمى والفنان خالد أنور.

"سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة صدقى أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

فى سياق آخر، تواصل ريم مصطفى عرض مسرحية "سيدتى الجميلة" مع النجم أحمد السقا على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، حيث يتم عرض المسرحية يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث تعيد ريم مع السقا تقديم المسرحية على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

"سيدتى الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه (نشّالة) تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

الحملة الفرنسية على مصر الحملة الفرنسية الفنانين المصريين المهندس وشويكار المتوحشة الفنان خالد أنور الفنانين ا العصر الحاضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة 2023؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

صور

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس تشاد يزور إسرائيل لأول مرة منذ 2018

«اليونيفيل» تسعى لتسهيل مباحثات بين الجيشين اللبنانى والإسرائيلى

محمود عباس: الشعب الفلسطينى لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلى للأبد