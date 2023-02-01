السيطرة على حريق مستشفى المطرية.. والمعاينة: بدأ فى وحدة الأشعة المقطعية

تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، من السيطرة على حريق شب داخل مستشفى النور المحمدي بحي المطرية.

وكشفت المعاينة الأولية للحريق، عن أنه اندلع داخل وحدة الأشعة المقطعية بالدور الأرضي، وامتد لباقى طوابق المبنى، والتهمت النيران محتوياته.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل أحد المستشفيات في منطقة المطرية، بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، لتتم محاصرته والسيطرة عليه، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمستشفى فى منطقة المطرية، وتمت الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق، وتمت عملية إخماده ومنع امتداده إلى المجاورات.