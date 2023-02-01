جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على أرض الواقع

كشف أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف على أرض الواقع، لافتًا إلى أنه يستهدف توحيد الجهود لإحداث الأثر التنموي المطلوب.

وقال أحمد لبيب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن العمل المشترك بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني أصبح الآن أولوية، ورأينا ذلك في المؤتمر الأول للتحالف الوطني، وتوجيهات القيادة السياسية بتسخير الجهود، والعمل أكثر في ظل مواجهة الدولة للمتغيرات الدولية الصعبة اقتصاديًا.

وأشار إلى أن التحالف يثبت يومًا بعد يوم أنه فكرة ممتازة وعبقرية وقادرة على مواجهة التحديات، فضلًا عن مساندة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الراهنة الناتجة عن الظرف الاقتصادي العالمي، وبالتالي نحن نتحدث عن دور إنساني وتنموي ومساند للمواطن المصري، وتكاتف الجهود، وتسخير كل القدرات.