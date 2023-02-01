الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر عبدالمنعم يفتتح محاضرات مشروع «السينما في الجامعة» بعين شمس

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

قام الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، المشرف العام على مشروع "ابدأ حلمك السينما بين إيديك"، بافتتاح  أولى محاضرات مشروع السينما فى الجامعة بجامعة عين شمس، كلية الآداب، وذلك برعاية د.نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وبانطلاق من هيئة قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر الافتتاح كل من نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود، وعميد كلية الآداب الأستاذة الدكتورة حنان متولي.

وواقت د.نيڤين الكيلاني على بدء مشروع السينما في الجامعة شهر ديسمبر الماضي والذي كانت باكورة أعماله وانطلاقه بجامعة المنصورة.

من جانبه قال تامر عبدالمنعم، إن مشروع السينما في الجامعة هو مشروع يستهدف طلاب الجامعات المصرية وهو مشروع قومي لراغبي دراسة السينما وفنونها المختلفة، ويتناول المشروع كافة النواحى الفنية لصناعة فيلم سينمائي.

تامر عبدالمنعم بعين شمس المنعم السينما الجامعة مشروع ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة