تامر عبدالمنعم يفتتح محاضرات مشروع «السينما في الجامعة» بعين شمس

قام الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، المشرف العام على مشروع "ابدأ حلمك السينما بين إيديك"، بافتتاح أولى محاضرات مشروع السينما فى الجامعة بجامعة عين شمس، كلية الآداب، وذلك برعاية د.نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وبانطلاق من هيئة قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر الافتتاح كل من نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود، وعميد كلية الآداب الأستاذة الدكتورة حنان متولي.

وواقت د.نيڤين الكيلاني على بدء مشروع السينما في الجامعة شهر ديسمبر الماضي والذي كانت باكورة أعماله وانطلاقه بجامعة المنصورة.

من جانبه قال تامر عبدالمنعم، إن مشروع السينما في الجامعة هو مشروع يستهدف طلاب الجامعات المصرية وهو مشروع قومي لراغبي دراسة السينما وفنونها المختلفة، ويتناول المشروع كافة النواحى الفنية لصناعة فيلم سينمائي.