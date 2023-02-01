«STARZPLAY» و«WATCH IT» تكشفان عن شراكة استراتيجية جديدة لعرض أبرز الإنتاجات العربية والأجنبية والرسوم المتحركة فى اشتراك واحد

◄ الشراكة تتيح لكلتا المنصتين عرض ما في مكتبة الأخرى من المحتوى الترفيهي والإنتاجات الحالية والمستقبلية.

◄ STARZPLAY ستتيح لمشتركيها فرصة مشاهدة كامل محتوى WATCH IT بدون أي تكلفة إضافية.

◄ علاوة على تبادل المحتوى، ستشمل الشراكة أيضاً تعاوناً في إنتاج أعمال مشتركة والترويج لها على مدار الأعوام المقبلة

أعلنت منصة STARZPLAY، المصنفة ضمن أفضل 3 منصات تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن شراكة متعددة السنوات مع منصة WATCH IT الرائدة في صناعة وبث المحتوى الترفيهي، لنقل أكبر المواهب العربية وأحدث أعمالهم إلى جمهورها كما ستقوم WATCH IT بتقديم أضخم إنتاجات هوليوود لمشتركيها بدون أي تكلفة إضافية.

من الأفلام والمسلسلات إلى البرامج الحوارية اليومية، سيتمكن مشتركو STARZPLAY الآن من الوصول إلى مكتبة WATCH IT الكاملة من أحدث الأعمال والمحتوى العربي الحصري، مع أكثر من 12,000 حلقة وأكثر من 200 فيلم عربي. كما سيتمكن مشتركو WATCH IT، من الوصول إلى مكتبة STARZPLAY الكاملة من المحتوى الترفيهي بما في ذلك العروض الأولى لمسلسلات هوليوود وأشهر الأفلام، بالإضافة إلى أشهر إنتاجات الأنمي.

وقالت نشوى جاد الحق، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ WATCH IT: إن "الشراكة مع STARZPLAY هي فرصة لـ WATCH IT لتقديم محتواها إلى شرائح أكثر من الجمهور في المنطقة العربية، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة المشتركين الواسعة لـSTARZPLAY في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت جاد أن WATCH IT تسعى بالشراكات من هذا النوع لتوفير خدماتها في صناعة وبث المحتوى للجمهور في كل البلاد العربية والجاليات في الخارج، حيث إن رسالتنا هي أن ندخل كل البيوت بمحتوى ترفيهي آمن وممتع لكل أفراد الأسرة.

من جانبه، قال معاذ الشيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في STARZPLAY: "لطالما كنا في STARZPLAY حريصين على تزويد المشتركين بوصول سهل عبر اشتراك واحد إلى المحتوى المفضل لديهم، سواء كان من إنتاجات هوليوود الأصلية أم من المسلسلات العربية، دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات وخدمات متعددة ودفع رسوم لكل منها. ولهذا يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة مع WATCH IT لنفتح الأبواب أمام المشتركين لمتابعة مجموعة غنية من الإنتاجات العربية المميزة. فمنذ إطلاق منصة WATCH IT حصدت النجاحات اللافتة في مصر، ونحن ملتزمون بالتوسع في المنطقة والإضافة إلى مشهد قطاع خدمات البث ومشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا ريب أن إضافة المحتوى العربي الحصري من WATCH IT يعد إضافة نوعية مميزة لمكتبتنا الحافلة، بدءاً من المسلسلات الغربية التي تعرض لأول مرة، وعروض الأفلام المميزة، والمسلسلات الأمريكية واليابانية التي تُعرض في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة واليابان، وصولاً إلى الأحداث الرياضية المباشرة والرسوم المتحركة".

هذا وسيتم توفير محتوى WATCH IT على STARZPLAY اعتبارًا من بداية فبراير 2023. وتسلط الشراكة الضوء على التزام المنصتين تجاه المشاهد العربي، وتشكل استجابةً لتطلعات المشتركين وتدعم خطط التوسع المستمرة لديهما، وتتضمن الشراكة أيضاً تعاوناً على صعيد الإنتاجات العربية الأصلية بين STARZPLAY وWATCH IT.

ويستمتع مستخدمون من أكثر من 180 دولة حول العالم باشتراك WATCH IT ويمكنهم مشاهدة أكثر من 55,000 ساعة من المحتوى من ضمن أكبر كتالوج عربي متاح على الإنترنت.

وتتوافر خدمة STARZPLAY في 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم آلاف الساعات من الأفلام والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية، والمحتوى المتنوع عبر القنوات المضافة. وتحتل المنصة المرتبة الأولى في عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمكنهم من مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت وعبر أي جهاز ومن أي مكان.

-انتهى-

لمحة عن WATCH IT

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبيرا منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيد من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.



وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم، حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الأذواق والفئات مع الحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي تُقدم خدمة "الفيديو حسب الطلب" في العالم.

الوسومات على مواقع التواصل الاجتماعي:

إنستجرام: @watchit، فيسبوك:@watchitmena ، تويتر:@watchitmena

لمحة عن STARZPLAY

توفر STARZPLAY (www.starzplay.com) المصنفة باستمرار ضمن أفضل 3 منصات تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمشتركين أفضل محتوى ترفيهي ورياضي عبر تطبيق واحد يشمل أفلام هوليوود، والعروض التليفزيونية، والمحتوى الوثائقي، والمسلسلات في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة. كما تقدم المنصة محتوى ترفيهياً للأطفال والأحداث الرياضية المباشرة والمحتوى العربي، وتتمتع بحضور واسع في 19 دولة على امتداد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وتقدم المنصة آلاف أنواع المحتوى المميز، بما يشمل أعمال STARZPLAY الحصرية والأصلية، على غرار بغداد سنترال، ومحتوى STARZ الأصلي مثل باور وآوتلاندر وسبارتاكوس وذا وايت كوين، إلى جانب المحتوى المميز والإضافات من محتوى discovery+، بالإضافة إلى STARZPLAY Sports، حيث تقدم باقة STARZPLAY الرياضية لمشتركيها تغطية مباشرة وحصرية للدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، سيري أ، وأحداث رياضية محلية ودولية ضخمة في كل المجالات: كرة القدم، المصارعة، الكريكت، UFC، الملاكمة، كرة السلة، ركوب الدراجات الهوائية وغيرهم المزيد.

ونجحت STARZPLAY بإبرام علاقات وثيقة مع نخبة من استديوهات الإنتاج العالمية الرائدة ومنها إم جي إم، و20 سينشري ستوديوز، وورنر براذرز، ويونيفرسال، وديسكفري، وفوكس إنترناشيونال تشانلز.

وحتى عام 2022، كانت STARZ (www.starz.com)، إحدى شركات "لايونزغيت" المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز LGF.A وLGF.B، من المستثمرين الرئيسيين في "STARZPLAY" إلى جانب عدد من شركات الاستثمار في وسائل الإعلام والتكنولوجيا مثل "إس إيه كيو إنفسترز" و"دلتا بارتنرز". ونجحت STARZPLAY في بداية عام 2021 بالحصول على أول تمويل مستقل في المنطقة بقيمة 25 مليون دولار (نحو 92 مليون درهم) من "رؤيا بارتنرز" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وفي شهر مارس من عام 2022، استحوذت شركة "رؤية الإمارات"E-Vision - التابعة لمجموعة "e&"، و القابضة "ADQ"، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، على حصة الأغلبية التي تبلغ قرابة 57% من الشركة.

وتجاوز عدد المشتركين في STARZPLAY 2,1 مليون مشترك، وتتيح لهم إمكانية مشاهدة المحتوى بدقة HD و4K عبر معظم الأجهزة الداعمة للإنترنت وأجهزة التلفاز الذكية ومنصات الألعاب، وهي متاحة أيضاً على نطاق واسع على الخدمات الإقليمية للبث التليفزيوني عبر الإنترنت. ويتيح التطبيق المخصص للأجهزة العاملة بنظامي "iOS" و"أندرويد"- والذي تم تنصيبه على أكثر من 3 ملايين جهاز- تنزيل المحتوى لمتابعته دون اتصال مع شبكة الإنترنت.

الوسومات على مواقع التواصل الاجتماعي:

إنستجرام: @starzplayarabia، فيسبوك: @starzplay، تويتر: @STARZPlayArabia

للاستفسارات الإعلامية:

جانين الأمير | تيفاني ديكينسون

أصداء بي سي دبليو