الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى فى المطرية

حريق نشب داخل مستشفى
حريق نشب داخل مستشفى النور المحمدى

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مستشفى النور المحمدى فى منطقة المطرية.

ويستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان فى حريق نشب داخل المستشفى؛ للوقوف على ملابسات الحريق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مستشفى النور المحمدي بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجرت عملية إخماد الحريق.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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