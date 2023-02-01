الاتصالات: ارتفاع عدد مكاتب البريد لـ 4341 بنهاية نوفمبر الماضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، عن أن عدد مكاتب البريد ارتفع إلى نحو 4341 مكتبًا بنهاية نوفمبر 2022، مقارنة بنحو 4144 مكاتب عن نفس الفترة عام 2021 بزيادة قدرها 197 مكتبًا بمعدل نمو سنوي 4.75% وشهري 0.14%، بعد أن سجلت 4335 مكتبًا في أكتوبر السابق عليه بزيادة قدرها 6 مكتبًا.

وحصلت "الدستور" على نسخة من التقرير الذي أكد أن المستفيدين من صرف المعاشات من خلال البريد بلغ 4.84 مليون مواطن خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 6.38 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2021 بمعدل تراجع سنوي 24.14%، وشهري بلغ نحو 3.78%، بعد أن سجل 5.03 مليون مواطن في أكتوبر السابق عليه.

وأوضح التقرير أن متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد واحد سجل 24.28 ألف نسمة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 24.98 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع سنوي 2.82% وبنمو شهري بلغ 0.01%، بعد أن بلغت في اكتوبر نحو 24.27 ألف نسمة.

وأشار التقرير إلى وجود تراجع كبير في عدد الحوالات الفورية في مكاتب البريد، حيث سجل عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية نحو 907 ألف حوالة خلال نوفمبر2022، مقارنة بنحو 1243 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع سنوي 26.98%، ونمو شهري 3.20%، بعد أن سجل في اكتوبر السابق نحو 937مليون حوالة.

ووضعت هيئة البريد المصري خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 220 مليار جنيه.