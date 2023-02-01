الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد.. مدى خطورته؟ وكيفية الوقاية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد انتشار متحور جديد من فيروس كورونا، شهدت مناطق عديدة من العالم تطورات جديدة على صعيد الإصابات والوفيات بهذا المتحور، حتى أن الإصابات تخطت حاجز الـ 670.3 مليون إصابة، بسبب سرعة انتشاره.

 

فيروس كورونا مازال في حالة الطوارئ

مازالت منظمة الصحة العالمية تصف وباء فيروس كورونا ضمن "حالة الطوارئ القصوى للصحة العامة"، بسبب استمراره في إثارة القلق على مستوى العالم.

أستاذ علم فيروسات: أخذ جرعات تعزيزية من لقاح كورونا أمر حتمى

 أعراض المتحور الجديد لـ كورونا

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد، حسب وزارة الصحة والسكان، تشمل "ارتفاع درجة الحرارة والكحة وتكسير بالعظام والرشح"، ولكن البروتوكول العلاجي قادر على مواجهة الإصابة بالمتحور، حسب ما أكدت الوزارة.

بالنسبة للأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، هم أقل عرضة لنقل الفيروس من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض، ويؤكد  الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات مازلت خط الدفاع الأول لمنع العدوى نسبيا، وكذلك عدم وجود متحورات جديدة للفيروس، ونصح بضرورة تناول الجرعات التنشيطية للقاح كورونا، عبر تسجيل المواطنين على الموقع الإلكترونى للوزارة  https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration""

تلقى لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية، يساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

في كل متحور يظهر من فيروس كورونا، يكون الحذر هو الوقاية، فلابد من اليقظة وارتداء الكمامة، واتباع جميع بروتوكولات كورونا.

-استشر الطبيب على الفور إذا مرض طفلك أو أي فرد من أفراد الأسرة، واحذر من شراء لا الدواء لنفسك أو استخدام أدوية لا تحتاجها.

 

 -في داخل المنزل، تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى في البيت قدر الإمكان، وذلك من خلال الحفاظ على مسافة مترين ونصف بين الشخص المريض وأفراد الأسرة الآخرين.

 

-ارتدي الكمامة المناسبة واتخذ الاحتياطات الأخرى للحفاظ على سلامتك إذا كنت تعتني بشخص مريض.

 

-في الداخل في مكان عام ابق على مسافة مترين ونصف على الأقل من الأشخاص، وارتدي الكمامة وتجنب الأماكن المزدحمة.

 

-اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين بانتظام الرياضية ونوم لعدد ساعات كافية كلها مفيدة لصحتك العامة. 

-لابد من تعليم الآباء أطفالهم غسل أيديهم باستمرار قبل لمس وجوههم، وذلك لمنع انتقال كورونا.

متحور كورونا الجديد فيروس كورونا حالة الطوارئ أعراض المتحور الجديد لـ كورونا طرق الوقاية من فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة