آخر مستجدات متحور كورونا الجديد.. مدى خطورته؟ وكيفية الوقاية؟

بعد انتشار متحور جديد من فيروس كورونا، شهدت مناطق عديدة من العالم تطورات جديدة على صعيد الإصابات والوفيات بهذا المتحور، حتى أن الإصابات تخطت حاجز الـ 670.3 مليون إصابة، بسبب سرعة انتشاره.

فيروس كورونا مازال في حالة الطوارئ

مازالت منظمة الصحة العالمية تصف وباء فيروس كورونا ضمن "حالة الطوارئ القصوى للصحة العامة"، بسبب استمراره في إثارة القلق على مستوى العالم.

أعراض المتحور الجديد لـ كورونا

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد، حسب وزارة الصحة والسكان، تشمل "ارتفاع درجة الحرارة والكحة وتكسير بالعظام والرشح"، ولكن البروتوكول العلاجي قادر على مواجهة الإصابة بالمتحور، حسب ما أكدت الوزارة.

بالنسبة للأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، هم أقل عرضة لنقل الفيروس من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض، ويؤكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات مازلت خط الدفاع الأول لمنع العدوى نسبيا، وكذلك عدم وجود متحورات جديدة للفيروس، ونصح بضرورة تناول الجرعات التنشيطية للقاح كورونا، عبر تسجيل المواطنين على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration""

تلقى لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية، يساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

في كل متحور يظهر من فيروس كورونا، يكون الحذر هو الوقاية، فلابد من اليقظة وارتداء الكمامة، واتباع جميع بروتوكولات كورونا.

-استشر الطبيب على الفور إذا مرض طفلك أو أي فرد من أفراد الأسرة، واحذر من شراء لا الدواء لنفسك أو استخدام أدوية لا تحتاجها.

-في داخل المنزل، تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى في البيت قدر الإمكان، وذلك من خلال الحفاظ على مسافة مترين ونصف بين الشخص المريض وأفراد الأسرة الآخرين.

-ارتدي الكمامة المناسبة واتخذ الاحتياطات الأخرى للحفاظ على سلامتك إذا كنت تعتني بشخص مريض.

-في الداخل في مكان عام ابق على مسافة مترين ونصف على الأقل من الأشخاص، وارتدي الكمامة وتجنب الأماكن المزدحمة.

-اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين بانتظام الرياضية ونوم لعدد ساعات كافية كلها مفيدة لصحتك العامة.

-لابد من تعليم الآباء أطفالهم غسل أيديهم باستمرار قبل لمس وجوههم، وذلك لمنع انتقال كورونا.