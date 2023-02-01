الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المارونية في خامس أيام أسبوع الراقدين: المسيح شعر بما نشعر به

الكنيسة
الكنيسة

تستكمل الكنيسة المارونية في مصر احتفالاتها بمطرانتها وأساقفتها وكهنتها الذين رحلوا.

وخصصت الكنيسة عظتها الاحتفالية بهذه المناسبة حول أم السيد المسيح، فقالت: "يا أَبتِ، إِن أَمكَنَ الأَمْرُ، فَلتَبتَعِدْ عَنِّي هذهِ الكَأس" لِمَاذا لُمتَ سمعان بطرس عندما قال: "حاش لك يا ربّ! لن يصيبك هذا!" وها إنّك تقول الآن "إِن أَمكَنَ الأَمْرُ، فَلتَبتَعِدْ عَنِّي هذهِ الكَأس؟" إنّ الربّ يسوع كان يعرف جيّدًا ما يقوله لأبيه، وإنّه كان من الممكن أن تبتعد تلك الكأس، لكنّه ما جاء إلاّ ليشربها من أجل الجميع وليسدّد بها الدين الذي لم يقدر موت الأنبياء والشهداء تسديده... إنّ ذلك الذي، من خلال الأنبياء، وصف تسليمه إلى الموت وأعطى صورة مسبقة عن سرّ موته من خلال موت الأبرار، لم يرفض أن يتجرّع هذه الكأس، عندما حان الوقت لإتمام ذلك. فلو لم يشأ شربها، بل إبعادها لما قارن جسده بالهيكل عندما قال: "اُنقُضوا هذا الهَيكَل أُقِمْهُ في ثَلاثَةِ أَيَّام!"، وما كان ليقول لابنيّ زبدى: "أَتَستَطيعانِ أَن تَشرَبا الكأسَ الَّتي سأَشرَبُها، أَو تَقبَلا المَعمودِيَّةَ الَّتي سَأَقبَلُها؟". وأيضًا عندما قال: "وعَلَيَّ أَن أَقبَلَ مَعمودِيَّةً، وما أَشَدَّ ضِيقي حتَّى تَتِمّ" 

"يا أَبتِ، إِن أَمكَنَ الأَمْرُ، فَلتَبتَعِدْ عَنِّي هذهِ الكَأس". لقد قال ذلك بسبب الضعف الذي لبسه طوعًا، لا ظاهريًّا إنّما بالفعل. لأنّه جعل نفسه صغيرًا واتّسم فعلاً بضعفنا، كان عليه أن يخاف ويتزعزع في ضعفه. فلأنّه صار من لحم ودم، ولأنّه اكتسب الضعف، ولأنّه كان يأكل عندما يجوع ويتعب عندما يعمل ويغلبه النعاس، كان يجب أن يتمّم كلّ ما يتأتّى من الجسد عندما حانت ساعة موته.

لقد شعر الرّب يسوع بما شعر به تلاميذه لكي يعزّيهم بآلامه، وأخذ خوفهم ليظهر لهم أنّه يجب عدم التباهي بموضوع الموت قبل الخضوع له. وبالنتيجة، إذا شعر ذلك الذي لا يخشى شيئًا بالخوف وطلب أن يُخَلَّص، رغم أنّه كان يعرف أنّ ذلك مستحيل، فكم بالحري يجب أن يثابر الآخرون على الصلاة قبل التجربة كي يخلصوا عندما يتعرّضون لها... ولكي يشجّع الذين يخشون الموت، لم يخفِ خوفه ليعرفوا أنّ هذا الخوف لا يوقعهم في الخطيئة طالما أنّهم لا يبقون فيها. "يا أَبتِ... لا كما أَنا أَشاء، بَل كما أَنتَ تَشاء". فلأمُت لكي أعطي الحياة لكثيرين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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