بيزنطيو مصر يحتفلون بذكرى القدّيس تريفون

تحتفل الكنيسة البيزنطية، اليوم، بذكرى القدّيس تريفون الذي استشهد في عهد الإمبراطور ذاكيوس.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لمرّة واحدة ووحيدة فقط خلال السنة، يُبرِز العالم الذي نراه سلطاته الخفيّة، ويكشف عن نفسه بطريقة ما. فتظهر الأوراق وتتفتّح الأشجار المثمرة والزهور، وينبت العشب والقمح. هناك انطلاقة مفاجئة وتفجّرٌ للحياة الخفيّة التي وضعها الله في العالم المادي. أجل، إنّ هذا مثالٌ على ما يمكن للعالم أن يفعل بأمر من الله. إنّ هذه الأرض سوف تنفجر في يوم من الأيّام... لنرى عالمًا جديدًا من الضوء والمجد الذي نرى فيه القدّيسين والملائكة. مَن بإمكانه أن يتخيّل -إن لم يكن صاحب خبرة -قبل شهرين أو ثلاثة من حلول الربيع أنّ وجه الطبيعة التي تبدو مائتة، سوف يصبح بهذه الروعة وبهذا التنوّع؟.

إنّ الأمر مماثل بالنسبة إلى الربيع الأزلي الذي ينتظره جميع المسيحيّين؛ فهو آتٍ مهما تأخّر. فلننتظر "قَليلاً قَليلاً مِنَ الوَقْت فيَأتي الآتي ولا يُبطِئ". لذلك نقول كلّ يوم: "ليأتِ ملكوتك"؛ وهذا يعني: يا ربّ أظهر نفسك"يا جالِسًا على الكَروبينَ، أَشرِقْ... أَيقِظْ جَبَروتَكَ وهَلُمَّ لِخَلاصِنا".

يجب أن نكون دائمًا مستعدين لمجيء مزدوج للرّب يسوع المسيح: المجيء الأوّل حين سيأتي بمجد عظيم وسيكون علينا أن نؤدّي الحساب على كلّ ما قمنا به؛ والمجيء الثاني حين يزور ضميرنا باستمرار ويأتي إلينا كي يجدنا مستعدّين خلال مجيئه. في الواقع، ما الفائدة من معرفة يوم الدينونة حين أكون مدركًا لهذا الكمّ الكبير من الخطايا؟ ما الفائدة من معرفة أنّ الرّب يسوع المسيح آتٍ، إن لم يدخل أوّلاً إلى قلبي ثمّ إلى نفسي، وإن لم يسكن الرّب يسوع المسيح فيّ ويتكلّم من خلالي؟ إنّه لخير لي أن يأتي الرّب يسوع المسيح إليّ، إذا كان بادئ ذي بدء يعيش فيّ وأنا فيه. بالنسبة إليّ إذًا، يمكن القول إنّ المجيء الثاني قد حدث بما أنّ زوال العالم قد تمّ فيّ، لأنّني أستطيع القول بطريقة معيّنة: "أَصبَحَ العالَمُ مَصْلوبًا عِنْدي، وأَصبَحتُ أَنا مَصْلوبًا عِندَ العالَم".