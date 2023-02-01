الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جناح دار العالم للثقافة بمعرض الكتاب يوفر موسوعات للأطفال بأسعار مخفضة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أتاح جناح دار العالم للثقافة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ54، والمقام في أرض مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس في يومه السابع، موسوعات  مخصصة للطفل، حيث وفر 3 موسوعات بـ 250 جنيه فقط، وتضم تلك الموسوعات  القصص التاريخية والمتنوعة، كما تضم تلوين المعالم السياحية بمصر، وذلك لتشجيع الأطفال على القراءة ومعرفة تاريخ بلادهم.

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وتزاحم العشرات من زائري معرض القاهرة الدولى للكتاب بجناح دار العالم للثقافة وبدأ الأطفال بشراء القصص والموسوعات التي يريدونها، كما التقط بعضهم الصور التذكارية مع عائلتهم تخليدًا لذلك اليوم .

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الأربعاء، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في سابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
جناح دار العالم للثقافة دار العالم للثقافة معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة كتاب

رئيس التحرير

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