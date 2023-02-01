الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غيضان السيد: كتاب «القتل باسم الوطن والدين» وثيقة في غاية الأهمية

جانب من الندوة بمعرض
جانب من الندوة بمعرض الكتاب

قال الدكتور غيضان السيد، أستاذ الفلسفة، إنه يعتبر كتاب "القتل باسم الوطن والدين" للمستشار بهاء المري وثيقة في غاية الأهمية.

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وأضاف "السيد" خلال ندوة مناقشة كتاب "القتل باسم الوطن والدين" للمستشار بهاء المري، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، إن المستشار بهاء المري، هو امتداد للمستشار محمد نور، الذي برا عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، في تحقيقات كتاب "في الشعر الجاهلي"، لافتًا إلى أن فكرة القتل باسم الدين والوطن ليست فكرة حديثة بل قديمة قدم الوطن.

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وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الأربعاء، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في سابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

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وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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الثقافي التجمع الخامس الدكتور مصطفى مدبولي الدولي للكتاب الدين والوطن السياسي الفعاليات الثقافية والفنية

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