بعد انتقاله إلى ميتييلاند.. من يعوض إمام عاشور في الزمالك؟

حين ضم نادي الزمالك إمام عاشور إلى صفوفه في أغسطس 2019 قادما من نادي غزل المحلة لم يكن يلعب في مركز الوسط المركزي إذ كان يلعب في مراكز أخرى مثل خط الوسط الأيسر والأيمن، وخط الوسط المهاجم، والجناح الأيسر لكنه تأقلم سريعا مع هذا المركز الذي كان الجديد عليه، واستوعب واجباته جيدا، وأعاد اكتشاف نفسه فيه، وأثبت كفاءة فنية عالية لدرجة أن كثيرين من المحللين والنقاد الرياضين يعدوه أفضل لاعب وسط مركزي في مصر كما أن له رؤية داخل الملعب، ويتميز بالتسديد القوي والمتقن من مسافات بعيدة.

لاعب بهذه الإمكانات، وفي هذه السن 24 عاما يستحق أن يخوض تجربة احترافية أوروبية، وهو ما حدث بالفعل بانتقاله في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية إلى نادي ميتييلاند الدنماركي حتى 2027.

بدائل إمام في الزمالك

والسؤال الذي يشغل بال الزملكاوية الآن : من سوف يسد الفراغ الكبير الذي تركه إمام في الفريق؟

لم يعد الزمالك يملك سوى لاعبين يستطيعا أن يلعبا في هذا المركز هما عمرو السيسي، وسيف فاروق جعفر إلا إذا كان للمدير الفني رأي آخر، ويعيد توظيف لاعب آخر.

إمام مع الزمالك في موسم 2019 - 2020

عموما لعب إمام مع الزمالك 3 مواسم ونصف الموسم، ففي موسمه الأول لعب 18 مباراة، ولم يسجل سوى هدفين، وصنع هدفا منها 12 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل هدفا، وصنع هدفا.

و5 مباريات في بطولة كأس مصر بواقع 3 مباريات في موسم 2018 – 2019، ومباراتين في موسم 2019 – 2020، وسجل فيها هدفا.

ومباراة كأس السوبر المصري.

إمام مع الزمالك في موسم 2020 - 2021

وفي موسم 2020 – 2021 ارتفعت مشاركاته إلى 28 لقاء، وأحرز 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وهي :

21 لقاء في الدوري، وأحرز 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

3 لقاءات في كأس مصر، وأحرز هدفا واحدا.

4 لقاءات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولم يحرز أي هدف كما أنه لم يقدم أي تمريرة حاسمة.

إمام مع الزمالك في موسم 2021 - 2022

وفي موسم 2021 – 2022 ارتفعت مشاركاته أكثر إذ لعب 40 مباراة مسجلا 5 أهداف، وصانعا 3 أهداف، وهي موزعة كالتالي :

29 مباراة في الدوري مسجلا الأهداف الخمسة، وصانعا الهدف.

3 مباريات في كأس مصر.

مباراة كأس السوبر المصري.

7 مباريات في دوري أبطال إفريقيا.

إمام مع الزمالك في الموسم الحالي

أما في موسمه الأخير مع الزمالك أي قبل انتقاله إلى ميتييلاند شارك في 16 لقاء محرزا هدفين، ومقدما 4 تمريرات حاسمة، وهي مقسمة كالآتي :

15 لقاء في الدوري محرزا هدفين، الهدف الأول في شباك فريق المصري البورسعيدي في الأسبوع الخامس وكان هدف التقدم الأول لكن انتهى اللقاء في الأخير بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

والهدف الثاني كان أيضا الهدف الثاني في فوز الزمالك على فريق طلائع الجيش برباعية نظيفة في الأسبوع السادس.

ومقدما 4 تمريرات حاسمة، التمريرة الأولى احرز منها الهدف الأول في فوز الزمالك على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الأسبوع الثاني.

والتمريرة الثانية احرز منها الهدف الثالث في الطلائع.

والتمريرة الثالثة احرز منها الهدف الثاني في فوز الزمالك على فريق حرس الحدود الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الثامن.

والتمريرة الرابعة احرز منها الهدف الثالث في فوز الزمالك على فريق الإسماعيلي بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع العاشر.

لم يتغيب سوى عن لقاء وحيد أمام فريق إنبي في الأسبوع الرابع، واللقاء الوحيد الذي لم يبدأه أساسيا، ونزل مع بداية الشوط الثاني أمام فريق سموحة في الأسبوع الإفتتاحي.

لقاء وحيد في دوري أبطال إفريقيا.

وتم استبعاده في 3 لقاءات منها لقاء العودة أمام فريق إليكت سبورت التشادي في الدور الأول، ولقاءان أمام فريق فلامبو دو سونطر البورندي في الدور الثاني.

انتقال إمام إلى ميتييلاند هي نقلة جيدة لكننا نتمناها خطوة، ونطمع في الأفضل بأن يتألق، ويثبت كفاءته الفنية، ومن ثم ينتقل إلى ناد أكبر، ودوري أوروبي أقوى.