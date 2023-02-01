الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات»: 94.04% نسبة انتشار الهاتف المحمول بنهاية نوفمبر الماضي

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات قطاع الاتصالات، اليوم الأربعاء، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 99.10 مليون مشترك بنهاية نوفمبر 2022 مقارنة بنحو 102.39 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2021، بتراجع سنوي بلغ 3.21 % ولا يوجد أي إضافات خلال أكتوبر السابق عليه.

تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات

وأشار التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول بلغت 94.04% بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 98.90 % عن نفس الفترة عام 2021 بتراجع سنوي 4.86 % وشهري 0.14%، بعد أن سجل خلال أكتوبر السابق عليه 94.18%.

ولفت إلى أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 12.15 مليون مشترك بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 11.30 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل نمو سنوي 7.53 % وشهري 1.84%، بعد أن سجل خلال أكتوبر 2022 نحو 11.93 مليون مشترك.

مؤشرات الهاتف المحمول

ونوه بأن عدد السنترالات بلغت نحو 1532 سنترالًا بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 1511 سنترالًا عن نفس الفترة عام 2021 بزيادة قدرها 21 سنترالًا، بنسبة نمو سنوية 1.39%، واستحوذ الريف على 1072 سنترالًا، منها بنسبة نمو سنوية 1.90، بعد أن سجل في نوفمبر 2021 نحو 1052 سنرالًا، بزيادة 20 سنترالًا.

وأوضح أن السعة التليفونية للسنترالات سجلت نحو 20.22 مليون خط أرضي، في حين استحوذ القطاع المنزلي على نحو 90% من مشتركي التليفون الأرضي، تلاه القطاع التجاري بنحو 8%، وأخير القطاع الحكومي بنحو 2%.

مؤشرات التليفون الثابت
مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف المحمول مشتركي الهاتف الثابت عدد السنترالات السعة التليفونية

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