متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير فى مراكز ومدن المنوفية

وجَّه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال فرد طبقة السن بشارع الشهداء بداية من مسجد أبوطرطور وحتى تقاطع شارع محمد محسن حمد بطول (550)م، وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية بالشارع الخلفي لعبدالمنعم رياض من أمام مجلس المدينة وحتى تقاطع شارع خالد بن الوليد بطول (400)، تمهيدًا لأعمال الرصف.

يأتى هذا فى إطار المتابعات الميدانية لأعمال الرصف والتطوير بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بواقع (11) شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة للمساهمة في تحقيق السيولة المرورية اللازمة بالمدينة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية بمنوف أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع العزب والمتفرع من طريق البطحة البحرية، فضلًا عن متابعة تركيب بلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى بشارع أبوزيد وذلك ضمن خطة رصف (14) شارع مستهدف رصفهم بالمدينة، فيما تابع رئيس المدينة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الميادين العامة بنطاق المدينة بواقع (5) ميادين بهدف الارتقاء بالمظهر العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري.

فيما تابعت رئيسة الوحدة المحلية للباجور أعمال تركيب الإنترلوك بشارع محمود عيد والمتفرع من شارع بنها، وذلك ضمن (34) شارعًا سيتم تطويرهم ورصفهم بالعام المالي الحالي بتكلفة (30 مليونًا و600 ألف جنيه) وموزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وفى مدينة الشهداء، تابع رئيس الوحدة المحلية تركيب بلاعات الأمطار بشارع معرض رامي بطول (٥٠٠) م بداية من شارع بورسعيد حتى سيدي عبدالرحيم، فضلًا عن متابعة قطع الفرمة بأحد متفرعات شارع كمال النجار أمام بريد الشهداء بطول (١٥٠) م، وكذا تركيب البلدورات بالأرصفة الجانبية وتجنيب أعمدة الإنارة بشارع الإسطبل بداية من ترعة الغزالية وحتى شارع الحرية بطول (500) م، بالإضافة إلى متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع المنياوي والذى يربط شارعي كمال النجار وبورسعيد بطول (150) م، فيما تابع رئيس المدينة أعمال فرد طبقة السن بطريق (زاوية الناعورة - كفر حجازي) أحد قطاعات طريق ١٦ تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال تركيب الإنترلوك بشارع نجم وفرد طبقة السن بشارعى الجلاء وبورسعيد ومتفرعاتهم، وذلك ضمن (7) شوارع ومتفرعاتهم بنطاق المدينة سيتم رصفهم بخطة الرصف للعام المالى الحالي، وتم التنبيه على القائمين بالأعمال بتسريع معدلات الأداء مع الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية المقررة تحقيقًا للصالح العام.