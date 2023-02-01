الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الخطيب للاعبين: ضعوا الأهلي أمام أعينكم.. والسعي لوضعه في المكانة اللائقة لنادي القرن

الخطيب مع لاعبي الأهلي
الخطيب مع لاعبي الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على عقد جلسة تحفيزية للاعبي الفريق الأول قبل المواجهة المرتقبة أمام أوكلاند سيتى فى التاسعة مساء اليوم فى افتتاح بطولة العالم للأندية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى.

وكشف مصدر مسئول أن الخطيب طلب من اللاعبين تحقيق نتيجة طيبة فى المباراة الافتتاحية باعتبارها المفتاح نحو استكمال المشوار نحو الأدوار التالية من البطولة. 

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي أكد ثقته في قدرة الجهاز الفني واللاعبين في بذل أقصى الجهد خلال البطولة لإسعاد جماهير الأهلى التى تنتظر من لاعبيها تحقيق نتيجة متميزة. 

وأشار المصدر إلى أن الخطيب شدد خلال حديثه أن الجماهير تنتظر منكم الكثير وتحقيق إنجاز كبير يضاف إلى رصيد الأهلى فى البطولات العالمية.

واختتم المصدر أن بيبو شدد أيضاً على اللاعبين بضرورة وضع الأهلى أمام أعينهم، والسعى لوضعه فى المكانة اللائقة لنادي القرن الأفريقي.

محمود الخطيب الاهلى أوكلاند سيتي النيوزيلندي مونديال الاندية المغرب

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