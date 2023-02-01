محافظ السويس يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بحي الأربعين (صور)

افتتح اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، معرض "أهلاً رمضان" صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة الإسعاف بحى الأربعين بأسعار مخفضة على جميع السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة ومستلزمات رمضان لمنع احتكار السلع.

رافق المحافظ الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر الافتتاح كلا من العقيد رامي سعد، مدير عام مكتب المحافظ، ومحمد رشاد، مدير عام مديرية التموين ومحمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومديري الإدارات بمديرية التموين ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.

وحضر اللواء هشام الشيمي، رئيس حي الأربعين، والنائب أحمد خشانة، والنائب حافظ شوشة، والنائب سيد عبده، أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب جمال عبيد، والنائب سيد الكفراوي، عضوا مجلس النواب.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين من الفاكهة والخضراوات واللحوم والدواجن والبيض خلال شهر رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ السويس، إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين من أجل افتتاح عدد من الشوادر لبيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى الأحياء، مؤكدًا اهتمام الدولة برفع المعاناة عن كاهل المواطن وذلك بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وشدد صقر على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع وتوفيرها طوال شهر رمضان وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق للالتزام بالأسعار المحددة، مشددًا على أنه سيتم محاسبة التجار المستغلين ومن يتلاعب بالأسعار، مؤكدًا على مديرية التموين والغرفة التجارية ومباحث التموين واللجان المشكلة باستمرار الرقابة والمرور الدوري على المحلات والأسواق والشوادر للتأكد من ضبط الأسعار، وتوافر جميع السلع الأساسية محذرًا في الوقت ذاته التجار من عدم التلاعب بقوت الشعب والالتزام بالأسعار المحددة.

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين

معرض اهلا رمضان في حي الأربعين