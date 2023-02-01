الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تفاصيل فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس

كنيسة
كنيسة

أعلنت لجنة الصلاة بمجلس كنائس مصر خلال اجتماعها الأخير في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس الكبير بشبرا عن برنامج احتفالية الصلاة من أجل الوحدة لهذا العام بحضور أعضاء اللجنة. 

وأقرت اللجنة فعاليات برنامج الصلاة الذي يبدأ  فعالياته يوم 15 فبراير الجاري في كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية بالعباسية (حفل الافتتاح) برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

أما تفاصيل اليوم الثاني ببرنامج أسبوع الصلاة من أجل الوحدة سيكون الكنيسة الإنجيلية بعين شمس، فيستضيف دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس مصر القديمة، قيادات الطوائف المسيحية يوم 18 فبراير الجاري.

وتنظم كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس أمسية صلاة في اليوم الرابع من أسبوع الوحدة، كما تتحد جميع الكنائس للصلاة لأجل وحدة المسيحيين في يوم 19 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات أسبوع الصلاة في كنيسة بازيليك السيدة العذراء للاتين مصر الجديدة، يوم 22 من الشهر الجاري.

مجلس كنائس مصر لجنة الصلاة كنيسة القديس العظيم ا قداسة البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية بالعباسية أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

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وائل لطفي

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