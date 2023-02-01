افتتاح معرض «إيسف» للعلوم والهندسة بجامعة المنوفية

افتتحت جامعة المنوفية اليوم، معرض إنتل للعلوم والهندسة "مصر إيسف" بمشاركة 141 من الباحثين من الطلاب والطالبات، بحضور الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، ومحمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور صبحى شرف، نائب رئيس جامعة المنوفية لخدمة المجتمع، والدكتور حاتم محمد سيد أحمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور مجدى مطر رئيس لجنة التحكيم.

وتفقد القاصد والفولى والوفد المرافق لهم قاعات التحكيم والاستماع إلى شرح بعض الطلاب بأفكارهم وأبحاثهم العلمية ومشروعاتهم المختلفة.

ويسعي معرض العلوم والهندسة إلى تعزيز مهارات وابتكارات الطلاب المشاركين بمشروعاتهم المختلفة فى علوم الكمبيوتر والجيولوجيا والطب والفيزياء والهندسة والعلوم الاجتماعية وغيرها، حيث يتم التحكيم من خلال المتخصصين وأساتذة الجامعة والاستشاريين للمشاركة فى التحكيم فى المعرض، علما بأن المعرض على مدار أربعة أيام بدءا من 30 يناير 2023 إلى 2/2، حيث سيقام الحفل الختامي غدا الخميس.

وتفقد الحضور بعض المشروعات من خلال شرح الطلاب المشتركين في هذا المعرض (مشروع المطب الكهربائي) للطلاب حمزة سلامة والسيد علاء من مدرسة بركة السبع الثانوية العسكرية المتقدمة، وأيضٱ (المدخنة الشمسية) للطلاب أحمد طارق وماهر مجدي من مدرسة ستيم بمدينة السادات ومشروع (الطاقة النظيفة) للطالب عبد الرحمن محمد عبد الونيس من مدرسة الشهيد إإسماعيل جعفر بإدارة أشمون التعليمية، كذلك مشروع (المحركات المستدامة) للطالب محمد صلاح محمد من مدرسة ستيم بمدينة السادات، ومشروع (التغيرات المناخية ومعالجة ثقب الأوزون) للطالبة ميرهان عبد الحميد سلام من مدرسة الشهيد محمد رمضان قيقة بزاويه بمم إدارة تلا التعليمية، (مشروع التحكم في الطرف الصناعي عن طريق الأعصاب) للطلاب محمد صبري وأحمد أيمن من مدرسة ستيم مدينة السادات، ونال إعجاب الجميع.