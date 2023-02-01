في اليوم العالمي للحجاب.. نساء عربيات محجبات أكثر تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

سواء كان ذلك على تيك توك أوانستجرام فإن المؤثرين يتزايدون والمحتوى أصبح أكثر إبداعًا، بين هناك عدد من المحجبات العرب اللاتى حققن نجاحًا كبيرًا في الموضة والمكياج .

إذا كنت تبحث عن بعض النساء الديناميكيات والموهوبات، هذه مجموعة لأهم المؤثرات العربيات المحجبات بالتزامن مع اليوم العالمي للحجاب وفقا لموقع scoopempire:

بسنت علي دينار

تعيش وتتنفس المحتوى الكوميدي، تصدره يوميًا ولكن قبل الغوص في عالم إنشاء المحتوى مرت برحلة مضطربة مليئة بالصعود والهبوط، عملت طبيبة أسنان ثم تابعت مهنة لمدة 5 سنوات في المبارزة والتي كان عليها إنهاؤها بسبب إصابة شديدة في الظهر، ثم جاءت أول رحلة لها في عالم وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2020 والتي انتهت فجأة بوفاة والدها، مع عام 2021 ظهرت شرارة جديدة ودفعتها نحو الانضمام مرة أخرى إلى مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

دلال الدوب

تعرف المؤثرة الكويتية دلال الدوب كيف تبقى في صدارة اللعبة، ينتظر متابعوها البالغ عددهم 3.1 مليون متابع على Instagram باستمرار آخر منشور لها سواء كان ذلك برنامجًا تعليميًا لإلقاء نظرة على المكياج من النهار إلى الليل أو أنها ترتدي بأناقة أحدث صيحات الموضة.

سارة صبري

بعيدًا عن الموضة والجمال يقوم الكثير من الناس بمتابعة المؤثرين الذين يسجلون حياتهم بأكملها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بين منشئي المحتوى المصرية سارة صبري التي تخلق ضجة كبيرة عبر تيك توك، حيث تغامر بخوض صراعات الحياة اليومية البسيطة مثل صراع الأخوة المعتاد المتمثل في جعل شقيقها يأكل سراً حلوى خاصة بها.

علاوة على ذلك تعطي المشاهدين نظرة من الداخل إلى حياتها الشخصية بما في ذلك حفل زفافها بالإضافة إلى نظرة إلى الماضي على حياتها بما في ذلك سنوات دراستها الجامعية والوقت الذي قضته في مونتريال، إنها مرحة وتعرف كيفية إنشاء محتوى يجعل الناس يشعرون بالألفة.

سارة كاريت

الأمومة والنجومية على وسائل التواصل الاجتماعي والرقص مجتمعين معًا، مصممة الرقصات اللبنانية سارة كاريت التي تمكنت من جمع مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من مليون متابع، بدأ كل شيء في مارس 2020 عندما أطلقت مقطع فيديو لنفسها وهي ترقص مع زوجها وابنها الذي كان في السادسة من عمره في ذلك الوقت.