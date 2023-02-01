الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«ضحكة عيونه».. الأطفال يسيطرون على معرض الكتاب فى يومه السابع

أطفال معرض الكتاب
أطفال معرض الكتاب

سيطرت حالة من البهجة والسعادة وانتشار أجواء طفولية تزامنا مع تواجد العديد من الأطفال، في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ٥٤ المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، منذ الصباح الباكر، اليوم الأربعاء والذي يعد سابع أيام المعرض.

وتواجد كثير من الأطفال الذين لم يتجاوز أعمارهم الـ٣ سنوات بصحبة ذويهم، والذين ظهرت عليهم السعادة وسط الأماكن والقاعات المخصصة للأطفال والتي جذبتهم وهم بصحبة ذويهم.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الأربعاء، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في سابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما أختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

أطفال معرض الكتاب
أطفال معرض الكتاب
أطفال معرض الكتاب
أطفال معرض الكتاب
أطفال معرض الكتاب
أطفال معرض الكتاب
معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولى معرض القاهرة كتاب معرض الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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