الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مواني البحر الاحمر
مواني البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 609 شاحنات، و35 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 208 شاحنات، و26 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 401 شاحنة، و9 سيارات. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال ثلاث سفن وهي «أمل»، «الحرية» و«دليلة»، بينما تغادر السفينتين «الحرية 2» و«بوسيدون اكسبريس».

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة «بوسيدون اكسبريس» وغادرت السفينتين «الحرية 2» و«دليلة»، كما تم تداول 1400 طن بضائع و118 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين «سينا» و«بريدج».

بينما تستعد السفينتين «ايلة» و«بريدج» للمغادرة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانئها.

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر 10 آلاف طن تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ميناء سفاجا اليوم ميناء نويبع

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