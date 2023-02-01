الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب «المؤتمر»: زيارات الرئيس السيسى الخارجية فتحت آفاقًا استثمارية غير مسبوقة

اللواء سامح لطفي
اللواء سامح لطفي

ثمَّن اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب «المؤتمر» للعلاقات الخارجية، جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من دول غرب آسيا، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات ستجني ثمارًا كبيرة على مستوى حجم الشراكة بين مصر ودول آسيا، وفتح أسواق استثمارية جديدة وفتح آفاق متوسعة على مستويات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية وتكنولوجية.

ولفت لطفي، في بيانٍ له، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص خلال لقاءاته في أذربيجان وأرمينيا والهند على فتح أحاديث مهمة مع كبار المسئولين في الدول الثلاث، وتم فتح شراكات متوسعة مع تلك الدولة مستفيدة مصر من خبرات تلك الدول في بعض المجالات، خاصة البحث العلمي والتكنولوجيا، بينما تستفيد تلك الدول من بيئة خصبة جاذبة للاستثمار في مصر.

وأكد أن زيارات الرئيس السيسي عززت العلاقات المشتركة مع تلك الدول، وحققت مكاسب عديدة أهمها الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية التي تدعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فضلًا عن استمرار دعم صورة مصر أمام دول العالم وتأكيد دورها الريادي وتحسين علاقاتها مع الدول مما سينعكس على وضع مصر في صدارة الدول المتقدمة في العالم وأصبح كلمتها مسموعة، ولها علاقات خارجية على مستوى عالٍ من التوافق والتفاهم والمحبة.

وأضاف مساعد رئيس حزب "المؤتمر" أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ماضية في تعزيز علاقتها مع جيرانها وأشقائها، وعلى استعداد تام للتعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الزيارات ستجني زيادة غير مسبوقة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول آسيا، وفتح آفاق استثمارية ستساهم بكل تأكيد في تخفيف حدة التوترات العالمية التي أصيبت الاقتصاد العالمي، وتأثرت به عدد من الدول، الأمر الذي أدركته القيادة السياسية بضرورة توسيع فرص الشراكات مع الدول الأخرى لتعويض تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والوصول بمعدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل خاص لبر الأمان.

اللواء سامح لطفي حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي دول غرب آسيا حجم الشراكة أسواق استثمارية

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وائل لطفي

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