محمد الباز: يجب قطع الطريق على الإخوان لإنتاج نفسها من جديد بالمعرفة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن موسوعة «القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان»، تستهدف الجمهور الوفود الجديدة على سوق القراءة، والأجيال القادمة التي تأخذ دورها في المعرفة لأنها لا تورث.

وأشار «الباز»، خلال مقابلة عبر «سكايب» مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه دائمًا يتجه في الكاتبة إلى عمق البحث وسهولة الصياغة، بحيث تجد الفئة التي تقرأ سهولة وانسيابية، حتى لا ينفر الشباب من القراءة، ولا تكون غليظة أو ليست واضحة.

وتابع: "إننا لا نلقي الاتهامات على جماعة الإخوان في الموسوعة، وإنما نقدم من خلال كتاباتهم وما قالوا على منابرهم ما يدينهم، وكأن المنهج الأساسي من قولك ودينك، وهذا الأداء في كتابة الموسوعة حتى يحترم القارئ الكاتب، ونتجنب الخطأ الذي وقعنا فيه عقب ثورة 30 يونيو وهي مواجهة الإخوان بطريقة صاخبة وصوت عالٍ دون تقديم أدلة".

وواصل: "إننا في عصر لا بد من تقديم مادة تحترم عقل القارئ، خاصة أننا أمام جماعة قادرة على إنتاج نفسها من جديد، ومواصلة طريقها، ولا بد من قطع الطريق عليها من خلال المعرفة».