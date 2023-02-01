الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مساعد وزير الخارجية ونائب محافظ البحيرة يفتتحان مكتب الخدمات القنصلية للمواطنين بالبحيرة

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والسفير إسماعيل خيرت  مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم، أعمال إعادة تأهيل وتجهيز مكتب الخدمات القنصلية للمواطنين بالبحيرة بحضور اللواء أحمد أنور عباس - السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية. 

وفى كلمتها تقدمت نائب محافظ البحيرة، بخالص الشكر والتقدير للسفير سامح شكري  وزير الخارجية، مؤكدة الدور الكبير لوزارة الخارجية فى توفير كافة الخدمات للمواطنين من أبناء المحافظة سواء داخل أو خارج مصر وتقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات لهم، مشيرة إلى أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم، تم إعادة تشغيل مكتب تصديقات الخارجية والذي سيكون له مردود إيجابي كبير، حيث سيرفع عن كاهل المواطنين أعباء الانتقال إلى المحافظات المجاورة للحصول على الخدمات القنصلية وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصديق على المحررات والوثائق وكذا الخدمات الخاصة بأبناء العاملين بالخارج وبعض الإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة، هذا بالإضافة إلي توفير الوقت واختصار دورة الحصول على الخدمة. 

كما أكدت نهال بلبع، أن مكتب تصديقات الخارجية بالبحيرة تم تنفيذه على أعلى مستوى فني وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يضم كوادر بشرية على درجة كبيرة من الحرفية حيث تم اختيارهم بناءً على شروط وقواعد خاصة وقد خضعوا لتدريب وتأهيل استمر لمدة ٣ شهور، مشيرة إلى أن المكتب سيقدم خدماته لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة بقطاع شمال وغرب الدلتا، مضيفة أن خدمات مكتب التصديقات متنوعة حيث تشمل خدمات التوثيق التجاري والمدني وتوثيق شهادات التخرج والخبرة المهنية وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق الرسمية أو الصادرة من جهات أجنبية. 

وفى كلمته تقدم  السفير إسماعيل خيرت، بالشكر والتقدير للدكتورة نهال بلبع وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، للجهد المبذول في إعادة تأهيل مكتب تصديقات البحيرة، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية تولى اهتماما كبيرا بمكاتب التصديقات على مستوى محافظات الجمهورية لما تقدمه من خدمات هامة للمواطنين بالنظر لحجم وأعداد المواطنين المصريين المتواجدين بالخارج وارتباط تلك الخدمات بحياتهم المهنية والعملية، مشيداً بقيام المحافظة بانتقاء عناصر مميزة تم تدريبهم علي أعلي مستوي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

وخلال الافتتاح قامت نائب محافظ البحيرة ومساعد وزير الخارجية بتفقد سير العمل بالمكتب والاطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

ؤسسات المجتمع المدني المجتمع المدنى القيادات التنفيذية رئيس الجمهور لمصريين بالخارج نائب محافظ البحيرة مكتب تصديقات الخارجية

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