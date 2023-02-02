الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

التوتر والتفكير.. علامات تُشير إلى الوقوع في حب شخص ما

حب جديد
حب جديد

توجد العديد من المشاعر التي تشعر بها عندما تقع في حب شخص جديد، أبرزها الرغبة المستمرة في الدردشة معهم أو إرسال رسائل نصية إليهم، والتفكير فيهم باستمرار، لهذا السبب قد يكون من الصعب التمييز بين الإعجاب أو الحب الرومانسي أو الحب الأفلاطوني.

لذا هناك علامات تدل على أنك واقع في الحب، ومنها:

الشعور بالسعادة والتوتر

إن فكرة قضاء الوقت مع شريكك تثيرك  وتجعلك سعيدًا، والنظر إلى العشرات من الصور الشخصية التي التقطتها معًا يكفي لوضع ابتسامة على وجهك، تكون أيضًا متوتر قليلاً، يمكن أن تقلق بشأن ما يخبئه المستقبل.

كل شيء يبدو جديدًا ومثيرًا

أنت متحمس للقيام بأشياء قمت بها بالفعل مليون مرة من قبل، لأنها مع شريكك هذه المرة، إنهم أول من يخطر ببالك عندما تريد أن ترى فيلم رومانسي أو عندما تخطط للقيام برحلة، قد تكون على استعداد للجلوس لمدة أربع ساعات في لمشاهدة لعبة رياضية حتى لو لم تكن تحبها.

علاقتك تبدو سهلة

التواجد مع شريكك ليس عملاً شاقًا دائمًا، ليس عليك أن تكافح للعثور على وقت تقضيه معهم لأنك ببساطة ستجد الوقت الذي تريده، عندما تغمرنا مشاعر السعادة، نعتقد أن الشريك فريد ومميز، ونرى ذلك من منظور إيجابي فتكون العلاقة سهلة.

هذا الشخص يدور في ذهنك طوال الوقت

قد يخطر ببالك فجأة الاتصال بهم لأنك لم تدردش معهم لساعات قليلة، أو ربما تذهب إلى متجر ملابس بنية شراء شيء ما لنفسك، ثم ينتهي بك الأمر بشراء شيء لشريكك أيضًا، عندما تكون في حالة حب يكون هذا الشخص دائمًا في ذهنك.

هناك بعض العلامات الأخرى التي تجعلك تعرف أنك واقع في حب أحدهم مثل أنهم لاتريد أن تسمع عنهم أي أخبار سيئة تريد أن تجعلهم سعيدين برؤيتك.

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حالة حب علامات الحب شريك الدردشة مع شريك حب جديد

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وائل لطفي

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