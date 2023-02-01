استوحي إطلالتك الرسمية من بدلات أميرة ويلز كيت ميدلتون (صور)

قد تكون المعاطف وفساتين الشاي والعباءات هي الخيارات المفضلة لكيت أميرة ويلز على مدار 11 عامًا كانت من كبار الشخصيات الملكية البريطانية، لكن في سلسلة من المظاهر العامة على مدار السنوات الثلاث الماضية تجنبت كيت ارتداء الفساتين بطول الركبة لصالح البدلات ذات الألوان المحايدة، ظلت الملكة وفية لبعض المصممين المفضلين لديها بما في ذلك ألكسندر ماكوين وإميليا ويكستيد، وقد استبدلت التنانير والفساتين بالسراويل المصممة والسترات المطابقة، مما يضفي طابعًا عمليًا غير رسمي على خزانة ملابسها.

بعيدًا عن الالتزام بنظام الألوان الأسود والبحري، فقد ارتدت مجموعة مختارة من البدلات بألوان مثل الأبيض والوردي المترب والأرجواني والبرجندي، في الآونة الأخيرة ارتدت بدلة حمراء من ألكسندر ماكوين لحضور إطلاق حملة Shaping Us في لندن يوم الاثنين، ووصفت الحملة بأنها "عمل حياتها" حيث تسلط الضوء على أهمية دعم الأطفال في سنواتهم الأولى مرتديةً أحمر من الرأس إلى أخمص القدمين، ارتدت البدلة المصنوعة من قماش الكريب بحقيبة Miu Miuمن جلد الغزال وحذاء من Gianvito Rossi.

في زيارتها الرسمية الأخيرة إلى بوسطن مع الأمير ويليام ارتدت بدلتين من طراز ألكسندر ماكوين، كما اشتهرت بإعادة تدوير إطلالاتها بشكل متكرر للمظاهر العامة، فقد ارتدت بدلة مرة أخرى في يناير لحضور حفل استقبال لفريق إنجلترا للرجبي على كرسي متحرك وظهرت أيضا بكنزة كريمية وهناك أيضا البلوزة ذات اللون الوردي الفاتح التي كانت ترتديها بشكل متكرر في الولايات المتحدة.

يبدو أن ولعها بالبدلة يعود إلى مارس 2020 عندما ارتدت قطعتين باللون الوردي من متجر ماركس آند سبنسر البريطاني لتزور غرفة التحكم في خدمة الإسعاف في لندن في بداية جائحة كوفيد -19، كما أنها في كثير من الأحيان كانت تتبع مظهر الأميرة ديانا الجذاب في تلك الناحية الرسمية.