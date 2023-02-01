الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب الطقس السيئ.. وفاة طفل وإصابة سيدة في حادث تصادم سيارتين بالإسكندرية

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

تسبب حادث تصادم سيارتين في شارع المشير بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، في مصرع طفل وإصابة سيدة بسبب الطقس السيئ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، والسيدة للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم في شارع المشير ووجود مصابين ووفيات.


وانتقل ضباط مباحث القسم وضباط المرور إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة سيدة ومصرع طفل في حادث تصادم سيارتين بعد اختلال عجلة القيادة، وتم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج وإزالة أثار الحادث وفتح الطريق.


وجرى ضبط المتسبب في الحادث والسيارات بمعرفة ضباط الشرطة تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

اصابة سيدة إسكندرية الحادث الطقس السيء أمن الأسكندرية النيابة التحقيق

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