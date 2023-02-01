«تموين الدقهلية» تحرر 30 محضرا متنوعا.. وتضبط مصنعين بدون ترخيص

حررت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، 30 محضرا متنوعا خلال حملة مكبرة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بمركزي المنزلة ومنية النصر.

ووجه وكيل الوزارة السيد دايرة، في بيان اليوم الأربعاء، بتكثيف الحملات لإحكام الرقابة على المعروضات من المواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن المحاضر شملت 16 في مجال المخابز و 14 في مجال الأسواق، منها تصرف في دقيق بلدي مدعم بمقدار 30 شيكارة، عدم إعطاء بون صرف، كما تم ضبط بعض السلع الغذائية بدون فواتير، 110 كيلوجرامات من اللحوم المتنوعة - 17 طنا من الأعلاف وردة نخالة - 1000 علبة سجائر غير صالحة للاستخدام الآدمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشار إلى ضرورة التنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

وفي سياق متصل، قامت إدارة الرقابة التموينية في حملاتها بضبط مصنع جبن وألبان بدون ترخيص بمدينة طلخا، وتم التحفظ على 25 كرتونة زيت نخيل 100% وزن الكرتونة 25 كيلوجراما بإجمالي 625 كيلوجراما، كما تم ضبط مصنع كعك وبسكويت بدون ترخيص بطلخا، وتم التحفظ على 15 شيكارة دقيق زنة 750 كيلوجراما و 10 كراتين زبدة بإجمالي وزن 120 كيلوجراما، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن وزارة التموين، بدأت اليوم الأربعاء، صرف السلع التموينية لشهر فبراير، لجميع المواطنين حاملي البطاقة، من خلال 40 ألف منفذ تمويني على مستوي الجمهورية، بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن بإجمالي 62 مليون مواطن موزعين على 21 مليون بطاقة تموين، وذلك بنفس أسعار الشهر الماضي دون زيادة في الأسعار.