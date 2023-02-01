الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «رياضة النواب» تناقش عددًا من طلبات الإحاطة

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلبات النائب بلال النحال، بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة ببناء مركز شباب بحري الفرنساوية – المحمودية – محافظة البحيرة، وكذلك تخصيص وتأجير قطعة أرض فضاء ملك وزارة التضامن الاجتماعي بمركز شباب قرية سرنباي.

وتناقش اللجنة طلب النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن إعادة تأهيل ملعب مركز شباب الرحمانية بالنجيل بسبب سوء حالته، بالإضافة إلىطلب النائب أحمد خطاب، بشأن: تنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب أبو صالح التابع للوحدة المحلية دفشو – مركز كفر الدوار، وعدم ادراج مركز شباب قرية الكنائس التابعة للوحدة المحلية بولين – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

كما تناقش طلب النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن وضع حلول لحل المشكلات اتجاه مراكز الشباب بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

كذلك تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب طلبة النحال، بشأن: استكمال إنشاء الملعب الخماسي لمركز شباب عمر مكرم وعمرشاهين بمركز يدر – محافظة البحيرة، وإنشاء ملعب (حلبة) لممارسة رياضة المواي تاي بمركز شباب كوم حمادة – البحيرة.

كما تستعرض اللجنة طلبات النائبة فايزة صالح، بشأن: الخلافات بين أصحاب الأرض ووزارة الشباب والرياضة ومركز شباب مدينةشبراخيت البحيرة، وتخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية بمدينة شبرا خيت محافظة البحيرة لإقامة مبنى وملعب عليها لصالح نادي شبرا خيت الرياضي.
وتنظر لجنة الرياضة طبي النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن: إدراج مشروع إنشاء مركز شباب بقرية العامرية الغربية بمركز رشيد – محافظة البحيرة، وتجديد مركز شباب رشيد بمدينة رشيد – محافظة البحيرة، و كذلك طلب النائبة أمل زكريا قطب، بشأن معايير اختيارأعضاء الاتحاد العام لمراكز الشباب.

الشباب والرياضة النائب محمد عبدالله زين الدين النائبة ميرفت عازر النائبة ميرفت عازر نصر الله رياضة النواب طلبات الإحاطة لجنة الرياضة مجلس النواب محافظة البحيرة

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