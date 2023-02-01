الدولار يحبس الأنفاس مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

استقر الدولار إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء، بعد تراجعه في الجلسة السابقة، في أعقاب بيانات أمريكية أشارت إلى هدوء في الضغوط على صعيد الأجور، فيما يترقب المستثمرون اختتام اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ولكن من المرجح أن يستحوذ المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول على الاهتمام، إذ يسعى المتعاملون لاستقاء مؤشرات بشأن المدة التي من المحتمل أن يستمر فيها ميل المجلس للتشديد.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.029 بالمئة إلى 102.060.

فيما انخفض المؤشر 0.16 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو ما يعود لأسباب منها تقرير أظهر أن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة زادت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.

ونزل اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0859 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.231 دولار، بانخفاض 0.08 بالمئة خلال اليوم.

وزاد الين الياباني 0.10 بالمئة مقابل الدولار إلى 129.98 للدولار.

وفي وقت سابق، ارتفع الدولار، قبل سلسلة متوقعة من قرارات البنوك المركزية لكنه ظل في طريقه نحو تسجيل رابع خسارة شهرية على التوالي.

ومن المقرر أن يحدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، وسيلي ذلك تحديد أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الخميس.

ولم تجد العملات توجها محددا تتبعه خلال الليل، فقد تراجع اليورو أمام الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا وانخفض في أحدث تداولات 0.41 بالمئة إلى 1.081 دولار، لكن اليورو يظل مرتفعا بأكثر من 0.8 بالمئة خلال الشهر ويحوم حول ذروة تسعة أشهر بعد أن منح تراجع أسعار الطاقة اقتصاد منطقة اليورو مساحة تحرك.