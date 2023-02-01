اليوم.. فيلم «أنا لحبيبي» في دور العرض

تبدأ دور العرض، اليوم الأربعاء، في عرض فيلم «أنا لحبيبي» بطولة الفنانة ياسمين رئيس والفنان كريم فهمي.

ويتواجد الفيلم في عدد كبير من دور العرض، ليشارك في موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

قصة فيلم انا لحبيبي

وتدور أحداث فيلم أنا لحبيبي حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

أبطال وصناع فيلم “أنا لحبيبي”

ويشارك كريم فهمي في بطولة فيلم أنا لحبيبي عدد من النجوم، أبرزهم، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، الفيلم تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

إعلان فيلم أنا لحبيبي لكريم فهمي وياسمين رئيس

وتصدرت النجمة ياسمين رئيس الإعلان الرسمي لفيلمها "أنا لحبيبي"، والذي نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج "#مين_مابيحبش_ليلى"، ومن المقرر إطلاق الفيلم يوم 2 فبراير المقبل في دور العرض السينمائية.