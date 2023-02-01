الشرطة الأمريكية تلقى القبض على ممثل شهير بتهمة الاعتداء الجنسى

داهمت شرطة لاس فيجاس منزل ممثل سابق في برنامج "Dances With Wolves" الذي تحول إلى زعيم طائفة يُزعم اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتيات من السكان الأصليين خلال فترة امتدت لعقدين، وفقًا لسجلات الشرطة التي حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس".

وألقي القبض على ناثان لي تشاسينج هورس، في فترة ما بعد الظهر بالقرب من منزل شمال لاس فيجاس الذي يقال إنه يتقاسمه مع زوجاته الخمس، كما شوهد ضباط القوات الخاصة خارج المنزل المكون من طابقين في المساء بينما كان المحققون يفتشون المنزل.

واشتهر بدوره كعضو قبيلة Sioux الشاب يبتسم كثيرًا في فيلم Kevin Costner الحائز على جائزة الأوسكار، واكتسب "هورس"، شهرة بين القبائل في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا باعتباره رجل الطب الذي أجرى احتفالات الشفاء والتجمعات الروحية وزعمت الشرطة أنه استخدم منصبه للإساءة إلى الفتيات الأمريكيات الأصليات.

ووفقًا للوكالة، فإن اعتقاله هو تتويج لتحقيق استمر لشهور بدأ بعد أن تلقت الشرطة بلاغًا في أكتوبر 2022.

ووفقًا لأمر تفتيش مكون من 50 صفحة حصلت عليه وكالة "أسوشييتد برس"، يُعتقد أن "هورس"، هو زعيم طائفة تُعرف باسم "The Circle".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه المدعون العامون في الولايات والمشرعون في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن إنشاء وحدات متخصصة للتعامل مع القضايا التي تشمل النساء الأصليات.

في ولاية ساوث داكوتا، وضع مكتب المدعي العام تركيزًا جديدًا على الجرائم ضد الأمريكيين الأصليين، بما في ذلك الاتجار بالبشر والقتل.

ووفقًا للوثيقة، حددت شرطة لاس فيجاس ما لا يقل عن ست ضحايا مزعومات وكشفت عن مزاعم جنسية ضد "هورس"، تعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في ولايات متعددة، بما في ذلك مونتانا وساوث داكوتا ونيفادا، حيث عاش لمدة عشر سنوات تقريبًا.

لم يكن هناك محام مدرج في سجلات المحكمة لـ"هورس"، يمكنه التعليق نيابة عنه حتى مساء الثلاثاء.

ولد "هورس"، في محمية Rosebud في ساوث داكوتا، والتي تعد موطنًا لـSicangu Sioux، إحدى القبائل السبع لأمة لاكوتا.

ووفقًا لمذكرة التوقيف، نُفي في عام 2015 من محمية فورت بيك في بوبلار، مونتانا، وسط مزاعم بالاتجار بالبشر.

وجاء في البيان: "استخدم ناثان تشاسينج هورس التقاليد الروحية ونظام معتقداتهم كأداة للاعتداء جنسيًا على الفتيات الصغيرات في مناسبات عديدة"، مضيفًا أن أتباعه يعتقدون أنه يستطيع التواصل مع كائنات أعلى، ويشار إليه باسم "رجل الطب" أو "مقدس" شخص.

وعلى الرغم من أن المذكرة تتضمن تفاصيل جرائم تم الإبلاغ عنها في مكان آخر، إلا أن الاعتقال نابع من جرائم يُزعم ارتكابها في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، وهي تشمل الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي على طفل أصغر من 16 عامًا، وإساءة معاملة الأطفال.

وكان بعض الضحايا المزعومين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا، وفقًا للمذكرة.

ويُزعم أن إحدى زوجات "هورس"، عُرضت عليه "كهدية" عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، بينما أصبحت زوجة أخرى بعد بلوغها السادسة عشرة.

كما تم اتهام "هورس"، بتسجيل اعتداءات جنسية وترتيب ممارسة الجنس مع الضحايا لرجال آخرين زُعم أنهم دفعوا له.