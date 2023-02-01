التحفظ على 6500 سيجارة مجهولة المصدر في حملة شرق الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على التحفظ على 317 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، بإجمالي عدد 3520 سيجارة وبدون مستندات دالة على الحيازة داخل محلات شرق المدينة، وحجز صاحبي المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق شرق المدينة لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تدر بصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 167 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالى عدد 3520 سيجارة مستوردة مجهوله المصدر المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة، كما تم ضبط عدد 150 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر باجمالى عدد 3000 سيجارة بأحد المحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.