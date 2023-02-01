الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 6500 سيجارة مجهولة المصدر في حملة شرق الإسكندرية

سجائر
سجائر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على التحفظ على 317 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، بإجمالي عدد 3520 سيجارة وبدون مستندات دالة على الحيازة داخل محلات شرق المدينة، وحجز صاحبي المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق شرق المدينة لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تدر بصحة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 167 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالى عدد 3520 سيجارة مستوردة مجهوله المصدر المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة، كما تم ضبط عدد 150 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر باجمالى عدد 3000 سيجارة بأحد المحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

إتخاذ الإجراءات القانونية أخطرت النيابة أسف الأجر إله أسفرت الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

كُتّاب ونُقّاد: «حجاب الساحر» رواية الشفقة والأرق والتضامن الإنساني

«الفول» بـ32 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء

نائب محافظ البحيرة تشرف على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى