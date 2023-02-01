تصنيع روبوت بحجم الفراشة قادر على الطيران بواسطة الرياح

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن علماء من فنلندا تمكنوا من صنع روبوت بحجم الفراشة الصغيرة قادر على الطيران بواسطة قوة الرياح، ويمكن التحكم به لاسلكيا بواسطة الضوء.

قالت الصحيفة البريطانية، في تقرير، إن علماء من جامعة تامبيري في فنلندا روبوتًا بحجم 0.2 بوصة (4 مم) يستخدم طاقة الرياح والضوء للتحليق في الهواء.

ويزن الروبوت الجوي الطائر الذي يعتمد على تجميع المواد سريعة الاستجابة للضوء - FAIRY -" 1.2 ملليجرام فقط ، ما يعني أنه يمكن نفخه حتى بواسطة نسيم لطيف.

ويشبه البذور بشعيرات فائقة النعومة تنبثق من جناحين يرفرفان برفق عند تنشيطهما بالضوء، ونظرًا للمسافة بين شعيرات القشرة ، يتم إنتاج حلقة دوامة من الهواء أو "حلقة دوامة" أثناء طيرانها وتزيد من سحبها.

ويثبت عندما تهب عليه الرياح ، ويتم إنشاء حلقة دوامة مماثلة في اتجاه مجرى FAIRY بمجرد الطيران.

ومع ذلك، عندما يتم تسليط ضوء على الروبوت، يمكن أن يتسبب ذلك في فتحه أو ثني أجنحته، ما يؤدي إلى تغيير شكل الدوامة، ويمكن استخدام هذه الخاصية للتحكم في إقلاعها وهبوطها.

قال الباحث "Hao Zeng"، إنه متفوق على نظيراتها الطبيعية، هذه البذرة الاصطناعية مجهزة بمشغل ناعم، والمشغل هو جهاز يحول مدخلات الطاقة، مثل الضوء أو الكهرباء، إلى طاقة حركية.

وقال الدكتور تسنج:"إن المشغل مصنوع من المطاط الصناعي البلوري السائل المستجيب للضوء، والذي يحفز فتح أو إغلاق الشعيرات عند إثارة الضوء المرئي".

أوضح التقرير أنه في السنوات الأخيرة قامت العديد من المجموعات البحثية حول العالم بإنشاء روبوتات مصغرة من البوليمرات "اللينة" التي تستجيب للمنبهات الخارجية.

وتشمل هذه "السمكة" التي تسبح وروبوتات توصيل الأدوية، والنحل والذباب الطائر - وكلها تتحرك بعد تسليط الضوء عليها، حيث تأسس مجال الروبوتات اللينة على فكرة استخدام مواد أكثر مرونة لمحاولة صنع روبوتات على غرار الأشكال الطبيعية، مثل السرطانات والفهود، وهذا من شأنه أن يجعلهم أكثر ديناميكية وقدرة بشكل أفضل على التحرك في مجموعة متنوعة من التضاريس.

ويزن هذا الربورت "FAIRY 1.2" ملليجرام فقط وهو شديد المسامية، ما يعني أنه يمكن التقاطه بواسطة هبة من الرياح وتطفو على طول بسهولة، وتسمح الحلقة الدوامة التي تنتجها لها بالسفر لمسافات طويلة باستخدام الريح فقط.