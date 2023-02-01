رسمياً.. خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور، رحيله عن قناة الزمالك، وذلك بعد مكالمة، رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وعدم تسجيل صفقات الفريق الجديدة حتى الأن.



وقال الغندور في حلقة برنامج زملكاوي، أن هذه الحلقة ستكون الأخيرة له داخل قناة نادي الزمالك.



وعلق الغندور على قرار رحيله عن القناة “أريد العمل في هدوء وستكون هذه الحلقة الأخيرة لي داخل القناة”.



وواصل “دي آخر حلقة ليا في قناة نادي الزمالك، واشكر المستشار مرتضى منصور الذي صنع قناة الزمالك، ولا توجد أي أزمة مع أي أحد داخل القناة”.



وأكد أنه تحمل الكثير فى الفتره الماضية من أجل جمهور نادى الزمالك، وأنه ظل بلا تعاقد لمدة شهرين من أجل النادى .



وقال الغندور، أنه لا يعلم وجهته القادمة، وأنه قد يبتعد عن الساحة الأعلامية لفترة.

