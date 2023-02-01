أوكرانيا: نتوقع الحصول على ما يصل إلى 140 دبابة قتالية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن بلاده تتوقع الحصول على ما يتراوح بين 120 إلى 140 دبابة قتالية غربية حديثة في "الموجة الأولى" من الشحنات القادمة من 12 دولة.





وأضاف الوزير الأوكراني -في إفادة صحفية نقلتها قناة "سي إن إن"، الإخبارية الأمريكية- أن "تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضواً، ويمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و 140 دبابة من الطراز الغربي".





وجدد كوليبا دعواته لمنح أوكرانيا طائرات مقاتلة، قائلا إن الجيش الأوكراني "يجب أن يتلقى كل أنواع الأسلحة التي يحتاجها للدفاع عن بلادنا واستعادة وحدة أراضيها".



وفي مينسك، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده مستعدة لتقديم المزيد من الدعم لروسيا في صراعها مع أوكرانيا.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية -في نشرتها الإنجليزية- أن لوكاشينكو أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة دولة إلى زيمبابوي، مضيفة أنه لم يذكر في الوقت نفسه نوع المساعدة التي تنوي بلاده تقديمها.



وفي حين أنها لم تقدم أية قوات للصراع، يُشار إلى أن بيلاروسيا سمحت لروسيا باستخدامها كنقطة انطلاق عسكرية.

