نفوق حوت أحدب على شاطئ لونج آيلاند بنيويورك

انجرف حوت أحدب طوله 11 مترا إلى الشاطئ ونفق في وقت لاحق على شاطئ بنيويورك، وهو واحد بين حيتان عديدة نفقت الشهرين الماضيين على طول شواطئ نيويورك ونيوجيرسي.



وتم اكتشاف الحوت صباح الإثنين على شاطئ "ليدو بيتش ويست تاون بارك" في جزيرة لونج آيلاند، وقال المسؤولون إنه كان لا يزال حيا عندما تم العثور عليه لكنه نفق بعد ذلك بوقت قصير، وفقا لمنافذ إخبارية، واستخدمت أطقم الإنقاذ رافعة لسحب الحيوان من الماء، حتى لا يعود مجددا إلى البحر.



ويأمل الباحثون في إجراء تشريح لفهم أفضل لما قد يتسبب في انجراف الحوت إلى الشاطئ، لم تظهر على الحيوان أي علامات واضحة على الصدمة.



وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، المسؤولة عن المحيطات ومصائد الأسماك في البلاد، إن 19 حوتا أحدب تقطعت بها السبل العام الماضي على طول ساحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة، وخلال الشهر الأول من هذا العام، انجرفت سبعة من الحيتان على الشاطئ من ولاية ماين إلى فلوريدا.

