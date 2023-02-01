الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمين بالتخلص من جثة رضيعة فى أحد شوارع مصر القديمة: ماتت من البرد

جثة رضيعه
جثة رضيعه

اعترف المتهمين بالقاء جثة رضيعة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأن الطفلة جائت بطريقة غير شرعية وأرادا التخلص منها عقب وضعها وأنها توفيت عقب إلقائها في الشارع نتيجة لبرودة الطقس.

 

وكان قد قررت النيابة العامة، أمس، حبس شاب وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات في إلقاء جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع في دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

 

كانت البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لطفل حديث الولادة بدائرة قسم الشرطة.

 

بالانتقال تبين العثور على جثة طفلة أنثى حديثة الولادة، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين أن وراء ارتكاب واقعة إلقاء جثة الطفلة حديثة الولادة شابا وفتاة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وتبين أنهما كل من «يمنى.أ.م»، في العقد الثاني من العمر و«يوسف.ع.ص»، في العقد الثالث من العمر.

 

بمواجهتهما بكاميرات المراقبة أيدا ما جاء بالتحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

اعترافات المتهم اعترافات المتهمين الطفلة حديثة الولادة العثور علي جثة طفلة العقوبة الحبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023 وطرق السداد فى ناتجاس وبتروتريد

اعترافات المتهمين بالتخلص من جثة رضيعة فى أحد شوارع مصر القديمة: ماتت من البرد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

الباز: الدول العربية دعمت مصر فى مواجهتها مع الإخوان لأنها صمام الأمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى