اعترافات المتهمين بالتخلص من جثة رضيعة فى أحد شوارع مصر القديمة: ماتت من البرد

اعترف المتهمين بالقاء جثة رضيعة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأن الطفلة جائت بطريقة غير شرعية وأرادا التخلص منها عقب وضعها وأنها توفيت عقب إلقائها في الشارع نتيجة لبرودة الطقس.

وكان قد قررت النيابة العامة، أمس، حبس شاب وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات في إلقاء جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع في دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كانت البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لطفل حديث الولادة بدائرة قسم الشرطة.

بالانتقال تبين العثور على جثة طفلة أنثى حديثة الولادة، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن وراء ارتكاب واقعة إلقاء جثة الطفلة حديثة الولادة شابا وفتاة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وتبين أنهما كل من «يمنى.أ.م»، في العقد الثاني من العمر و«يوسف.ع.ص»، في العقد الثالث من العمر.

بمواجهتهما بكاميرات المراقبة أيدا ما جاء بالتحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.