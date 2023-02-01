رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عدم قيد صفقات الزمالك فى الشتاء

أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم الأربعاء، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية بشكل رسمي، دون قيد صفقات نادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع المغربي أحمد بلحاج قادمًا من أسوان، وناصر منسي قادمًا البنك الأهلي، إضافة لإعادة محمود شبانة من سموحة.

وانتهت فترة الميركاتو الشتوي رسميًا في مصر بحلول يوم الأربعاء 1 فبراير 2023.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص صفقات الزمالك



ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا جاء فيه:"أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك".

وأضاف:" وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب".

وزاد:"وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية".

وأردف:"وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي".

وتابع:"ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".

واختتم:"لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط".