الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. توتنهام يتعاقد مع بيدرو بورو ويفسخ عقد مات دوهيرتى

بيدرو بورو
بيدرو بورو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع الظهير الأيمن الإسباني بيدرو بورو قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ونشر نادي توتنهام بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التعاقد مع الإسباني بيدرو بورو على سبيل الإعارة قادمًا من سبورتينج لشبونة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار لتفعيل الشراء بشكل نهائي الصيف المقبل.

وسيرتدي بيدرو بورو القميص رقم 23 مع توتنهام هوتسبير بحسب بيان النادي.

وانتقل الإسباني بيدرو بورو إلى رايو فايكانو عام 2015، ومنه إلى جيرو، ثم بيرلادا، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2019، لكنه سرعان ما عاد إلى إسبانيا من بوابة بلد الوليد.

وانتقل الإسباني بيدرو بورو إلى سبورتنج لشبونة عام 2020 معارًا لمدة موسمين، قبل أن يتمم انتقاله لهم عام 2022، ليساعدهم على تحقيق الدوري البرتغالي للمرة الأولى منذ 19 عامًا.

وخلال الفترة التي قضاها مع لشبونة، شارك بيدرو بورو في 98 مباراة، مسجلًا 12 هدفًا، وتم اختيار في فريق العام بالدوري البرتغالي في آخر موسمي.

ومثل بيدرو بورو منتخب إسبانيا للمرة الأولى أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم 2022، في مارس 2021، واحتل معهم المركز الثاني في دوري الأمم الأوروبية 2021.

توتنهام يعلن فسخ عقد مات دوهيرتي بالتراضي

كما أعلن توتنهام هوتسبير، عن رحيل الإيرلندي مات دوهيرتي عن صفوف الفريق، باتفاق متبادل، حتى يتسنى له الانضمام لفريق آخر بحسب بيان النادي اللندني.

ويأتي ذلك القرار لعدم إمكانية إعارة مات دوهيرتي لأي فريق آخر، حيث أن توتنهام يُعير 8 لاعبين من فريقه وهو الحد الأقصى للإعارات.

ومن المتوقع أن يتمم الإيرلندي مات دوهيرتي، انتقاله بشكل رسمي إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر.

توتنهام بيدرو بورو توتنهام هوتسبير سبورتينج لشبونة مات دوهيرتي

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وائل لطفي

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رسميًا.. توتنهام يتعاقد مع بيدرو بورو ويفسخ عقد مات دوهيرتى

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